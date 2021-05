외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴

코스닥도 1.6% 하락 마감

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 1% 넘게 하락하며 3120선으로 후퇴했다. 외국인이 3거래일째 조 단위 매도 물량을 쏟아낸 영향으로 풀이된다.

13일 코스피는 전날보다 39.55포인트(1.25%) 내린 3122.11에 마감했다. 약보합 출발 이후 장 초반 3103.88까지 내려간뒤 정오께 3161.93까지 회복했지만 이내 상승분을 반납하며 주저앉은 것이다.

외국인의 역대급 매도 행렬이 지수를 끌어내렸다. 외국인들은 코스피 시장에서 이날 하루에만 1조4293억원어치를 순매도했다. 지난 11일 2조222억원, 12일 2조7005억원에 이어 3거래일 연속 6조원 넘게 팔아치운 것이다. 개인과 기관은 각각 1조4385억원, 68억원어치를 순매수했다.

대부분의 업종이 떨어졌다. 철강·금속 업종의 낙폭이 -4.39%로 가장 컸다. 이어 의료정밀(-2.77%), 기계(-2.77%), 운수창고(-2.38%), 증권(-2.31%) 등의 순서였다. 은행(3.90%), 보험(3.38%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 내렸다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 602,000 전일대비 31,000 등락률 -4.90% 거래량 584,537 전일가 633,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세삼성 공채 온라인 GSAT, 돌발 상황 없이 마쳐…응시생들 "대체로 평이"(상보)외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close 의 낙폭이 -4.90%로 가장 컸다. 이어 POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 15,500 등락률 -3.88% 거래량 752,945 전일가 399,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세[특징주] 웰크론한텍, 포스코 35兆 가치 리튬 염호 개발 확보에 강세코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지 close (-3.88%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 3,500 등락률 -3.10% 거래량 4,177,460 전일가 113,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세임상결과 발표! “ㅇㅇㅇ” 바이오 株!! 최대 수혜주!!외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close (-3.10%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 1,500 등락률 -1.88% 거래량 31,038,587 전일가 80,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 삼성 "정부 'K-반도체 전략' 환영…업계 경쟁력 강화에 도움될 것"삼성전자, 시스템반도체 투자 늘린다…2030년까지 '171조원'“삼성전자” 물리셨나요? “대선주자 1위” 관련 황금주! 마지막 기회! close (-1.88%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 5,947,737 전일가 119,500 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 파운드리 생산능력 2배 확대키로…"8인치에 투자"美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세外人 매도 랠리에 '비실비실' 반도체株, 반등은 언제쯤 close (-1.67%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 5,500 등락률 -1.60% 거래량 921,097 전일가 343,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수 close (-1.60%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 850,000 전일대비 13,000 등락률 -1.51% 거래량 290,384 전일가 863,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수 close (-1.51%) 등의 순서였다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 866,000 전일대비 10,000 등락률 +1.17% 거래량 599,177 전일가 856,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 AZ 백신 다음달까지 890만회분 들어온다… 오늘 83만5000회분 도입5월 백신위탁생산 기업 선정! 정부 발표 관련 대장株 공개!속! 시원하게 말씀드립니다. ‘삼성’ 바이오 주가 상승의 비밀 close (1.17%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 2,500 등락률 +0.95% 거래량 851,519 전일가 262,500 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세[클릭 e종목]셀트리온, 제품 포트폴리오 확대…"수익성 개선" 셀트리온, 1분기 영업익 2077억...전년比 72.7%↑ close (0.95%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,000 등락률 +0.88% 거래량 1,583,392 전일가 227,500 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세현대차, 오는 24일 美서 아이오닉 5 가상 쇼케이스급증하는 글로벌 특허 소송…다음 타깃은 '자율주행기술' close (0.88%) 등만 올랐다.

코스닥도 비슷한 흐름을 보였다. 이날 전날보다 15.33포인트(1.59%) 내린 951.77에 마감했다. 장 초반 전날 대비 2% 가량 내린 948.04까지 떨어진 뒤 정오께 965.27로 회복했지만 다시 950대로 밀렸다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 순매수를 보였다. 총 1364억원어치를 사들였다. 반면 외국인과 기관은 각각 312억원, 1124억원어치를 순매도했다.

0.72% 오른 운송 업종을 제외한 모든 종목이 떨어졌다. 금속과 비금속 업종이 동일하게 -3.62%씩 떨어지며 가장 큰 낙폭을 보였다. 이어 금융(-3.35%), 건설(-2.63%), 일반전기전자(-2.58%) 등의 순서였다.

시총 상위 10위 종목은 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,100 전일대비 900 등락률 +1.57% 거래량 222,419 전일가 57,200 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 펄어비스, 1분기 영업익 130억원…전년 동기 대비 71.7%↓코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수 close (1.57%)를 제외한 모든 종목이 떨어졌다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 163,100 전일대비 9,600 등락률 -5.56% 거래량 245,506 전일가 172,700 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close 의 낙폭이 -5.56%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 71,100 전일대비 2,900 등락률 -3.92% 거래량 229,505 전일가 74,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close (-3.92%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 93,000 전일대비 2,400 등락률 -2.52% 거래량 207,335 전일가 95,400 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 1분기 호실적 기록한 스튜디오드래곤…"올해 기대감도 ↑"코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세'[종목속으로] 코로나19 직격탄 바로 털어낸 CJ ENM close (-2.52%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,200 전일대비 3,500 등락률 -2.35% 거래량 189,298 전일가 148,700 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 통합브랜드 'CJ온스타일', 애플 쇼핑앱 1위 등극코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지무협, 31대 회장단 출범 "무역의 새로운 방향성 정립할 것" close (-2.35%), 카카오게임즈(-2.06%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 31,600 전일대비 500 등락률 -1.56% 거래량 556,174 전일가 32,100 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close (-1.56%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,000 전일대비 1,300 등락률 -1.00% 거래량 148,405 전일가 130,300 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수 close (-1.00%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 315,400 전일대비 2,600 등락률 -0.82% 거래량 46,882 전일가 318,000 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close (-0.82%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,100 전일대비 400 등락률 -0.36% 거래량 974,551 전일가 110,500 2021.05.13 15:30 장마감 관련기사 美증시 흔들린 여파에 양시장 장 초반 1%대 하락세코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수 close (-0.36%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr