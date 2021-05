[아시아경제 박지환 기자] 대원제약 대원제약 003220 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 400 등락률 -2.37% 거래량 97,070 전일가 16,900 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 [특징주]대원제약, 부데소니드 FDA 코로나19 치료 효과 입증 소식에 ‘강세’[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일대원제약, 엘베이스와 폐암 치료 신약 공동개발 협력 close 은 건강기능식품 제조 및 판매 업체 극동에치팜의 주식 5만9793주를 약 141억원에 취득한다고 12일 공시했다.

주식 취득 후 대원제약의 극동에치팜 지분율은 83.51%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 26일이다.

대원제약은 이번 주식 취득의 목적에 대해 "건강기능식품 진출확대 및 기업가치 증대"라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr