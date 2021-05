만취해 도로 위에 있던 女, 승용차가 그대로 밟고 지나가

[아시아경제 김초영 기자] 충남 서산에서 한 승용차 운전자가 도로 위 누워있던 행인을 보지 못한 채 그대로 밟고 지나가는 사고가 발생했다.

11일 충남서산경찰서 등에 따르면 운전자 A씨는 지난 7일 오후 충청남도 서산시 갈상동 호수공원 사거리에서 술에 취해 누워있던 50대 여성 B씨를 발견하지 못하고 그의 하반신을 밟고 지나갔다.

이후 인근 병원 중환자실로 옮겨진 B씨는 척추와 골반에서 골절이 확인됐으며, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 치상으로 입건하는 한편 술에 취해 스스로 몸을 가누지 못하는 상태였던 B씨가 어떤 경위로 교차로 위에 눕게 됐는지 조사하고 있다.

경찰 관계자는 "향후 피해자의 정확한 상태가 중상인지 일반 상해인지 판명되면 운전자 A씨를 치상 혐의로 송치할 것인지 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다.

한편 이날 오후 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 당시 사고 현장을 목격한 이들이 촬영한 영상이 올라왔다. 공개된 영상에는 끝 차선을 달리던 검은색 승용차가 도로 위에 누워있는 여성을 밟고 지나간 뒤 그대로 멈추는 모습이 담겼다.

