다음달 코스피200 지수변경 종목은?

[아시아경제 황준호 기자] 이달 한국거래소의 주가지수 변경 발표를 앞두고 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 편입 종목의 인덱스 효과와 편출 종목의 공매도 제외 효과 등에 대한 관심이다.

8일 NH투자증권 리서치센터는 이달 발표해 다음달부터 시행되는 KRX주가지수 변경에 따라 KOSPI200 관련 우호적 수급 효과를 기대할 수 있는 종목으로 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 84,967 전일가 763,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정효성티앤씨, 계열사에 224억 규모 채무보증 결정효성, CGV서 친환경섬유 홍보부스 운영 close , 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 393,000 전일대비 4,500 등락률 -1.13% 거래량 63,787 전일가 397,500 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-3일효성첨단소재㈜, 전주 탄소섬유 공장 증설[특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑ close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,210 전일대비 5 등락률 -0.41% 거래량 8,781,989 전일가 1,215 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일대한전선 1분기 영업익 17억원… 매출액 전년比 7.9%↑대한전선, '신재생에너지' 해상풍력 시장 공략에 속도 close , 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 1,500 등락률 -0.52% 거래량 6,560 전일가 291,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 동원산업, 보통주당 5000원 현금배당 결정[클릭 e종목] "동원산업, 높은 참치캔 수요…목표가 11%↑"김재철 회장의 'AI 항해'.. KAIST에 500억원 기부 close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 500 등락률 +0.31% 거래량 584,869 전일가 160,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 "코로나19 백신특허 면제, 난 반댈세""백신 공급 확대" "기술이전 확보돼야"…백신 지재권 면제, 국내선 '기대반 우려반'[e공시 눈에 띄네]코스피-3일 close 를 꼽았다.

거래소는 주가지수 종목을 연중 6월과 13월에 변경한다. 이에 따라 거래소 지수를 추종하는 패시브 펀드는 다음달 10일 선물옵션 동시만기일에 구성종목을 교체한다. KOSPI200, KOSDAQ150 등 지수에 새롭게 편입되는 종목들은 우호적 수급 효과를 기대할 수 있다. 반면 지수 제외 예상 종목 군에 대해서는 미리 비중을 줄이는 전략이 필요하다.

NH투자증권은 편입 예상 종목 중 유동시가총액(유동비율을 고려한 시가총액)이 가장 큰 효성티앤씨는 813억원 가량 패시브 매수 수요가 발생할 것으로 예상했다. 반면 동원산업은 패시브 매수 수요가 134억원으로 상대적으로 작지만 일평균 거래대금이 작아 효과는 더욱 커질 수 있다고 봤다.

KOSPI200 제외 예상 종목은 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 3,645 전일대비 85 등락률 +2.39% 거래량 1,595,478 전일가 3,560 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”《시선집중》 주식고수들이 선택한 종목, 이제 공개합니다! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 61,800 전일대비 400 등락률 +0.65% 거래량 47,827 전일가 61,400 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]빙그레, 이익 추정치 하락으로 목표주가 하향 조정빙그레, 주당 1600원 현금 배당[2021 아시아소비자대상] 빙그레 메로나, 출시되자마자 210억 '매출의 전설' close , 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 450 등락률 +3.41% 거래량 819,445 전일가 13,200 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 중대재해법 전 감독 고삐 '바짝'…건설사 경영진에서 전국 물류창고까지정부 '중대법 후 첫 감독' 태영건설에 "본사 안전체계 전면재구축" 강력권고태영건설, 계열사에 2500억원 채무보증 결정 close , 삼양사 등을 꼽았다. 제외 예상 종목 중 유동시가총액이 가장 큰 남선알미늄은 169억원가량 패시브 매도 수요가 발생할 전망이다. 반면 빙그레는 제외 예상 종목군에서 가장 뚜렷한 인덱스 효과를 예상할 수 있다. 패시브 매도 수요 152억원에 비해 작은 일평균 거래대금 탓이다.

다만 지수 변경 관련 높은 관심도에 따라 인덱스 효과가 예상보다 약하게 나타날 수도 있다. 정기변경에 민감한 투자자들이 종목 변경을 포트폴리오에 선(先) 반영하기 때문이다. 인덱스 효과 선반영 확인을 위해서는 편출입 예상 종목에 대한 기관투자자(금융투자 제외) 순매수 규모를 참고하면 된다.

투자자들이 이번 지수 변경에 앞서 한 가지 더 관심을 가져야 할 것은 공매도다. 노동길 NH투자증권 리서치센터 연구원은 "지난해 3월 공매도 금지 이후 KOSPI200과 KOSDAQ150 종목군에서 공통적으로 쇼트 커버링(공매도 잔고 청산)이 관찰됐다"며 "지수 구성종목 변경에 따른 공매도 허용 종목 변화는 인덱스 효과를 더 뚜렷하게 만들 요소"라고 지적했다. 이어 "지수 제외 종목군은 리밸런싱일 이후 쇼트 커버링에 따른 긍정적 수급 효과를 기대할 수 있다"고 진단했다.

