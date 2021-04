OPEC+ "인도 영향 제한적" 감산완화 유지결정...WTI 1.7%↑

"美 수요회복세 뚜렷"...인도 사태보다 부각

5월부터 7월까지 하루 218만배럴 증산 합의

[아시아경제 이현우 기자] 석유수출국기구(OPEC)과 러시아 등 주요 산유국들간 협의체인 OPEC플러스(OPEC+)가 인도 코로나19 사태 우려에도 불구하고 기존 감산 완화방침을 유지하기로 결정했다는 소식에 국제유가가 일제히 상승했다. 인도에서의 원유 수요감소 영향은 제한적인 반면 미국의 수요회복세가 매우 강하게 나타날 것이란 낙관론이 퍼진 덕분으로 풀이된다.

27일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 OPEC+ 가맹국들은 매달 정례화하기로 한 장관급 감시위원회(JMMC) 회의를 열고 다음달부터 감산 완화조치를 실시하기로 한 기존 결정을 유지한다고 발표했다. 이에 따라 내달부터 오는 7월까지 3개월간 OPEC+ 국가들은 하루 석유생산량을 218만배럴 늘리기로 합의했다.

앞서 국제 원유시장에서는 인도의 코로나19 재감염 확산 사태로 산유국들이 감산 완화 조치를 일부 해제할 것으로 우려해왔다. 인도는 세계 3위의 석유수입국으로 코로나19 3중 변이바이러스 창궐에 따른 재확산으로 의료체계가 크게 무너진 상태다. 이날도 인도는 32만건 이상의 확진자가 발생하고 2771명의 사망자를 기록한 것으로 알려졌다.

그러나 OPEC+에서는 인도 사태의 영향을 제한적으로 보고 오히려 미국의 회복세를 긍정적으로 바라봤다. 블룸버그통신은 익명을 요구한 OPEC+ 대표단의 말을 인용해 "인도에서의 코로나19 확산으로 하루 35만배럴의 원유 수요가 감소할 수 있지만, 미국과 중국의 수요회복이 이를 압도하고있다"고 분석했다. OPEC+는 올해 세계 석유수요가 지난해 대비 일일 600만배럴까지 증가할 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔다.

국제유가 또한 산유국들이 감산 완화 방침 유지 소식에 상승 마감했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장대비 1.03달러(1.7%) 오른 배럴당 62.94달러에 거래를 마쳤다. 북해산 브렌트유는 0.32달러(0.49%) 상승한 66.16달러를 기록 중이다.

