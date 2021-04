[아시아경제 오현길 기자] LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 18,700 전일대비 450 등락률 +2.47% 거래량 131,061 전일가 18,250 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 [단독] 구본걸 LF 회장, 14년 만에 대표이사 물러난다[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일LF, 정기 임원인사 단행…4명 규모 close 는 재무구조 개선을 위해 자회사인 케이앤씨뮤직 주식 1700만주(94.44%)를 전량 매도한다고 27일 공시했다. 처분금액은 440억원이다.

