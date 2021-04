[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 신영증권=지난해 연결 영업이익은 2576억4283만원으로 전년 대비 1493% 늘었다고 공시.

◆ 우리금융캐피탈=올 1분기 연결 영업이익 497억800만원을 기록해 전년 동기 대비 43.5% 증가했다고 공시.

◆ 대동공업=운영자금 조달을 위해 100억원 규모 전환사채 발행을 결정.

◆ 쌍용C&E=분기배당으로 보통주 1주당 110원의 현금배당 결정. 시가배당율은 1.5%.

◆ 한국콜마=자회사 에이치케이이노엔은 채무상환자금 조달을 위해 500억원 규모로 제3자배정 증자에 나선다고 밝혀. 대상자는 한국콜마로 이에 따라 에이치케이이노엔 지분비율은 52.7%로 확대.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr