[포토]유성훈 금천구청장, 백신접종센터 현장안내

유성훈 금천구청장, 백신접종센터에서 어르신들 예방접종 과정 살펴

[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 75세 이상 어르신 코로나19 백신접종이 시작된 15일 금나래문화체육센터에 마련된 백신접종센터에 방문해 진행상황을 살폈다.

유성훈 구청장은 이날 백신접종 차 방문한 어르신들에게 예진표 작성방법과 백신접종 절차, 백신접종 후 유의사항 등을 안내했다.

한편, 구는 금천구청 뒤편 금나래문화체육센터에 마련된 금천구 백신접종센터에서 4월15일부터 6월말까지 75세 이상 어르신 등 1만2937명을 대상으로 백신예방접종을 실시한다.

이를 위해 구는 백신접종센터에 의사 4명, 간호사 11명, 응급구조사 2명, 행정인력 58명 등 총 75명의 운영인력을 배치, 이동이 불편한 어르신들을 위해 순환식 셔틀차량을 운행하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “어르신들이 백신접종을 하는 과정에서 불편함이 없도록 백신접종과정은 물론 백신접종 후 이상반응 모니터링까지 철저히 관리하겠다”며 “코로나 종식까지 금천구민의 안전을 위해 만전을 기하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr