정부, 아동보호 전담요원 60% 증원…아동학대 전문 콜센터 운영

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 올해 지방자치단체 아동보호팀 전담요원을 524명으로 증원하기로 했다. 기존 계획보다 약 60% 늘린 것이다. 아울러 아동학대 조기 신고·포착을 위한 전문 상담 콜센터도 운영하기로 했다.

안도걸 기획재정부 2차관은 15일 오전 서울 종로구 아동권리보장원에서 '취약아동 보호사업에 대한 효과적 재정지원'을 주제로 정책간담회를 갖고 현장전문가 등 의견을 수렴해 이같이 결정했다고 기재부가 밝혔다. 간담회에는 보건복지부 인구아동정책관, 아동복지정책과장 등도 참석했다. 외에 정익중 이화여대 교수, 류정희 보건사회연구원 박사 등도 참석했다.

정부는 이날 간담회 결과 학대아동의 조기 파악과 체계적인 보호서비스 제공을 위한 인력·조직·교육 인프라 보강이 시급하다고 판단, 상반기 중 기정예산 전용을 통해 관련 사업을 신속 추진하기로 했다. 먼저 기존 보건복지상담센터 내 인력을 충원해 24시간 응대가 가능한 아동학대 전문 상담 콜센터를 운영한다.

또 아동보호 전담요원을 60% 증원하고, 학대아동 전담공무원 등을 통해 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다. 아동권리보장원 내 학대대응인력 교육전담부서를 설치해 연간 4500명을 대상으로 교육을 실시할 계획이다.

안 차관은 아울러 내년도 예산편성과 관련해 "학대아동 예방·보호 사업의 중점을 현행 쉼터제공 등 단순 보호 기능을 넘어서 안정적 가정 복귀를 위한 취유·회복지원 프로그램 쪽으로 전환해야 한다"며 "현재 일반회계·범죄피해자보호기금·복권기금 등에서 분절적으로 수행하고 있는 관련 사업들을 통합·정비해서 재정지원의 효율성과 시너지효과를 극대화하겠다"고 밝혔다.

