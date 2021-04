카카오, 채용연계형 인턴십 모집…세자릿수 선발

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오는 다음달 3일까지 2021년 상반기 채용연계형 인턴십을 모집한다고 15일 밝혔다.

서비스·비즈, 테크 분야 모두 합쳐 세 자릿수 합격자를 선발할 예정이다. 합격자는 두 달간의 인턴십 기간이 끝나면 평가를 거쳐 카카오에 정규직으로 입사할 수 있는 기회를 얻을 수 있다.

카카오는 지난해부터 서비스·비즈 분야까지 인턴십을 확대하며 세부 직무 구분 없이 모집하는 이색적인 채용 방식을 도입했다. 특히 올해는 인턴십을 위한 CEO 직속 특별 전담 TF를 구성했다. 인턴십에 합격하면 CEO 직속의 서비스·비즈 특별 전담 TF에 발령해 직무의 경계 없이 다양한 업무를 경험하게 된다.

개발자를 모집하는 테크 분야는 프로그래밍과 인프라 직군을 구분해서 모집한다. 프로그래밍 지원자는 코딩테스트 합격 이후 ▲서버, 클라이언트(iOS, FE, MacOS, Windows), 데이터 사이언스 중 세부 직무를 선택할 수 있다.

서류평가와 코딩테스트를 동시에 진행한 지난해와 달리 올해에는 지원 접수 시 이름, 이메일, 전화번호, 지원분야만 작성하면 누구나 코딩테스트를 응시할 수 있다. 코딩테스트 합격자만 서류를 제출하는 방식으로 변경해 지원자 부담을 낮췄다.

카카오의 올 상반기 채용연계형 인턴십은 다음달 3일 오후 5시까지 카카오 영입 홈페이지(https://careers.kakao.com)를 통해 학력 및 전공 상관없이 지원 가능하다. 테크(개발) 분야 지원자는 최대 2회까지 코딩테스트를 거치며, 서비스·비즈 분야는 서류 전형에서 공개하는 사전 과제를 필수로 제출해야 한다.

인터뷰를 거쳐 6월 중 최종 합격자를 선발할 예정이며, 인턴십 과정은 6월말부터 8월말까지 두 달간 진행한다. 전체 전형은 비대면으로 진행한다. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

카카오는 인턴십 지원자들을 위해 카카오영입 브런치와 카카오 공식 유튜브 채널에 채용 관련 콘텐츠를 이달 중 순차적으로 공개할 예정이다. 지난해 인턴십에 참여했던 크루들의 인터뷰를 통해 인턴십 채용 과정과 업무 경험 등 지원자에게 도움이 될 만한 내용을 담았다.

