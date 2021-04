[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 흥아해운=재무구조 개선 위해 보통주 1억1673만2559주(77.62%) 감자 결정

◆ 퍼스텍=한국항공우주산업과 123억원 규모 'KUH-1(수리온) 후속양산(4차)' 계약 체결

◆ LG상사=올해 1분기 연결 기준 매출 3조6852억원, 영업이익 1133억원의 잠정 실적 기록

◆ 이노션=케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합에 50억 원 출자

◆ 사조오양=계열사 사조원에 134억원 규모 채무보증 결정

◆ 한국앤컴퍼니=조현식 각자 대표 사임. 조현범 단독 대표 체제로 전환

◆ 성안=주권 상장폐지 관련 이의신청서 제출

◆ 빅히트=방시혁 외 7인의 보통주 1285만6032주 4월 15일 의무보유 해제

◆ 평화홀딩스=자회사 평화산업에 120억원 채무보증 결정

◆ SG충방=자회사 충남베트남텍스타일에 67억원가량 대여 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr