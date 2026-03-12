[특징주]"美 희토류 재고 2개월치" 보도에…관련주 강세

미국의 희토류 재고가 2개월 치라는 외신 보도가 나오면서 12일 오전 국내 증시에서 유니온머티리얼을 비롯한 희토류 관련주가 강세를 나타내고 있다.

이날 오전 9시54분 현재 유니온머티리얼 유니온머티리얼 close 증권정보 047400 KOSPI 현재가 1,627 전일대비 152 등락률 +10.31% 거래량 12,442,623 전일가 1,475 2026.03.12 10:19 기준 관련기사 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 [특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑ 전 종목 시세 보기 의 주가는 전장 대비 9.15% 오른 1610원에 거래되고 있다. 희토류 테마주로 분류되는 유니온 유니온 close 증권정보 000910 KOSPI 현재가 4,390 전일대비 100 등락률 +2.33% 거래량 2,370,262 전일가 4,290 2026.03.12 10:19 기준 관련기사 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 [특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑ 전 종목 시세 보기 (+1.98%), 동국알앤에스 동국알앤에스 close 증권정보 075970 KOSDAQ 현재가 2,265 전일대비 65 등락률 +2.95% 거래량 441,068 전일가 2,200 2026.03.12 10:19 기준 관련기사 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 [특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑ 전 종목 시세 보기 (+2.95%), EG EG close 증권정보 037370 KOSDAQ 현재가 5,360 전일대비 150 등락률 +2.88% 거래량 64,127 전일가 5,210 2026.03.12 10:19 기준 관련기사 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 [특징주]EG, 국내 배터리 3사 LFP양산 준비…필수소재 세계 점유율 1위 부각↑ 희토류 전쟁에 이차전지→전기차모터株…전기차 성장 필수소재 부각 전 종목 시세 보기 (+2.69%), 성안머티리얼스 성안머티리얼스 close 증권정보 011300 KOSPI 현재가 336 전일대비 15 등락률 +4.67% 거래량 815,185 전일가 321 2026.03.12 10:19 기준 관련기사 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 성안머티리얼스 최대주주 더블유에스, 지분 추가 취득…지분율 19.2%로 확대 미·중 무역갈등 재점화에도…국내 증시 상승 모멘텀 ‘견조’ 전 종목 시세 보기 (+3.43%), 삼화전자 삼화전자 close 증권정보 011230 KOSPI 현재가 2,630 전일대비 95 등락률 +3.75% 거래량 217,351 전일가 2,535 2026.03.12 10:19 기준 관련기사 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 12월 두산로보틱스 등 53개사 1억9697만주 의무보유등록 해제 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일 전 종목 시세 보기 (+5.13%) 등도 동반 오름세다.

이는 전날 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 미국의 첨단무기 생산에 필수적인 희토류 재고가 현재 2개월 치에 불과하다고 보도한 영향으로 풀이된다. 국내 기업이 반사 이익을 얻을 수 있다는 관측에 매수세가 쏠린 것이다.

AD

앞서 SCMP는 복수의 소식통을 인용해 이란 전쟁 지속 여부가 중국에 달려있다면서 이달 말부터 예상되는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 기간 희토류 문제가 주요 의제로 다뤄질 것이라고 보도했다. 이 매체는 트럼프 대통령이 당초 이란과의 전쟁 기간을 4~5주로 언급했다가, 조기 종결 가능성을 시사한 배경에도 희토류 공급 문제가 있을 것이라고 봤다. 미 지질조사국(USGS)에 따르면 2021~2024년 미국 희토류 수입의 71%가 중국산이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>