최영호 거창 부군수, 봄맞이 주요 관광지 현장 점검

경남 비대면 안심 관광지 16선 ‘서출 동류 물길 등반길’



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 최영호 부군수가 최근 경남 비대면 안심 관광지 16선으로 추천된 서출 동류 물길 산책코스를 이용객들의 불편이 없도록 시설보완 및 점검에 나섰다고 7일 밝혔다.

‘서출 동류 물길 등반길’은 2019년도에 북상면 산수교에서 월성 숲까지 3km에 해당하는 등반길을 조성했으며, 지난해 월성 숲에서 황점마을까지 3km를 추가로 조성해 총 6km 구간의 거창 대표 명품 등반길로 많은 이용객이 찾아오고 있다.

또한 시원한 계곡물과 함께 숲, 계곡이 자아내는 사계절 아름다운 경치를 만끽하며 걸을 수 있어 코로나19로 지친 피로감과 우울감을 해소할 수 있는 힐링 명소로 관광객들의 탄성을 자아내고 있다.

최 부군수는 우리 군의 대표 관광지인 위천면 수승대 관광지를 점검하면서 “관광지 지정 후 30여년의 세월 동안 노후화된 시설의 보완과 새로운 관광지 재탄생을 위한 장기계획 수립이 필요하다”며 “거창국제연극제가 원활하게 추진될 수 있도록 시설보완에 최선을 다해줄 것”을 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr