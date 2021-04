골든블루, 골프단 3기 출범

[아시아경제 임혜선 기자]골든블루는 ‘골프단 3기’를 출범했다고 7일 밝혔다.

골든블루 골프단 3기는 2016년 1기부터 함께 해온 유현주, 김송연 프로와 함께 2기 후반에 합류한 안수빈 프로, 올해 새롭게 3기로 영입된 조정민, 홍세희 프로 총 5명의 선수로 구성됐다. 골프단은 2016년 첫 창단 이후 골든블루의 전폭적인 지원 아래 역량을 키워왔다.

2017년 SK핀크스 서울경제 레이디스 클래식에서 생애 첫 우승컵을 들어올렸던 김송연 프로는 지난해부터 개명(전 김혜선2)을 포함해 모든 것을 새롭게 하며 드림투어에서 활약한 뒤 올해 1부 정규투어로 컴백해 4년만에 우승에 대한 큰 기대감을 모으고 있다.

김동욱 골든블루 대표는 "골든블루는 선수들이 운동에만 전념하며 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 말했다.

한편 골든블루는 국내 최초 36.5도의 로컬 위스키를 만든 기업으로, 골프단 소속 선수의 우승 시 상금의 36.5%에 해당하는 액수를 회사가 추가로 마련해 선수 이름으로 기부하는 사회공헌활동을 지속적으로 이어간다는 계획이다. 2016년에는 안시현 프로가 한국여자오픈에서 12년만에 우승해 제주 사랑의 열매에 1억원을 기부했으며, 2017년에는 김송연 프로가 SK핀크스 서울경제 레이디스 클래식에서 우승을 차지해 광주 사랑의 열매에 5천만원을 기부한 바 있다.

