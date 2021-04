바디프랜드, 기술 집약 차세대 전략모델 ‘더파라오’ 출시

고도화된 47개 마사지 프로그램 탑재

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 헬스케어 기술을 적용한 차세대 전략 모델 ‘더파라오’를 출시했다고 6일 밝혔다.

바디프랜드에 따르면 ‘더파라오’는 ‘절대 카리스마’ 콘셉트에 따라 고급스러운 디자인과 카라멜 빛을 카멜레온 골드 색상이 돋보이는 제품이다. 이름에 걸맞게 최상의 헬스케어 테크놀러지가 대거 적용됐다.

먼저 안마 부위 한 곳을 80단계까지 인식해 마사지할 만큼 정교함의 극치를 느낄 수 있는 'XD-Pro(프로) 마사지 모듈'을 적용해 사용자 체형에 최적화된 맞춤 안마를 선사한다. 바디프랜드는 체중과 압력을 자동 센싱해 정확한 어깨 인식 및 조절이 가능하며, 큰 근육에는 강하고 작은 근육에는 섬세한 안마를 제공해 완벽한 안마감을 완성했다고 설명했다.

마사지 프로그램도 대거 업그레이드했다. 더파라오는 ‘번아웃 신드롬’, ‘퀸즈’, ‘회음부 마사지’ 등 각 신체 및 부위별 특화된 헬스케어 마사지, ‘자연 수면’, ‘해먹 수면’ 등 4가지 모드로 세분화된 수면 마사지, ‘CEO’, ‘육아맘’, ‘수험생’ 등 사용자 특성을 고려한 유저별 마사지 등 상황별 47개 마사지 프로그램을 갖췄다.

특히 ‘명상 마사지’와 ‘심상 마사지’는 바디프랜드가 최초로 선보이는 혁신적인 마사지 프로그램이다. 명상 마사지는 대한명상의학회와 바디프랜드 메디컬R&D센터가 공동으로 연구개발한 감각 명상 프로그램으로 자연의 소리와 함께 가이드를 통해 섬세한 마사지 감각을 느끼며 깊은 명상에 빠지도록 돕는다. 심상 마사지는 입체감 있는 ‘XD 사운드’와 스페셜 안마를 접목해 휴양지의 분위기를 생생히 재현한다는게 바디프랜드 측의 설명이다.

또한, 더파라오에 첫 선을 보인 ‘회음부 마사지’는 회음부 에어백을 통해 골반저근을 지압하고 엉덩이를 주물러서 집중 자극한다. 아울러 정전시 버튼 하나만 누르면 위치가 원상복귀 되는 ‘정전보호버튼’도 추가됐다.

바디프랜드 관계자는 “더파라오는 바디프랜드의 독보적인 헬스케어 기술이 총 집약한 진화된 헬스케어 제품이다”라며 “차세대 플래그십 모델 더파라오를 통해 바디프랜드만의 오감초격차 역량을 직접 경험해보시길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr