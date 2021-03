美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발

반도체, 2차전지 등 업종 강세

코스닥은 다소 주춤ㅇ

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 장 초반 상승세를 보이며 3100선에 도전하고 있다. 미국 정부가 인프라 투자 계획을 밝히면서 기술주가 상승한 영향이 국내에도 이어진 것으로 풀이된다.

1일 코스피는 전날보다 0.40%(12.35포인트) 오른 3073.77로 출발했다. 이후 장 초반 상승세를 보이며 오전 9시22분 기준3083.82까지 올랐다. 최근 급등해 성장주 차익실현 빌미가 됐던 미 국채 10년물 금리가 1.73%대로 안정되면서 미국 증시에서 기술주 및 성장주가 강세를 보이자 국내에도 그 여파가 미친 것으로 풀이된다.

외국인과 기관이 쌍끌이 매수세를 보이고 있다. 각각 1514억원, 23억원을 순매수했다. 반면 개인은 1774억원어치를 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 전기·전자 업종의 상승폭이 2.10%로 가장 컸다. 이어 전기가스업(1.981%), 화학(1.56%), 증권(1.30%), 의료정밀(1.27%) 등의 순서였다. 반면 운수창고(-1.47%), 철강·금속(-1.44%), 의약품(-0.66%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목도 상승한 업종이 더 많았다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 6,000 등락률 +4.53% 거래량 2,348,710 전일가 132,500 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'SK하이닉스, 박정호·이석희 각자 대표체제…이사회 의장은 하영구 close 가 4.15%로 가장 많이 올랐다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 3,500 등락률 +1.61% 거래량 215,450 전일가 218,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'현대차, 최근 5일 개인 84만 8258주 순매수... 주가 22만 원(+0.23%) close (2.06%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 667,000 전일대비 7,000 등락률 +1.06% 거래량 85,438 전일가 660,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'삼성SDI, 심해저 광물 채굴 중단…ESG 경영 가속삼성SDI "심해저 광물 채굴 안한다"…ESG 경영 속도 close (1.97%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 +1.60% 거래량 6,689,146 전일가 81,400 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전자, 美 오스틴공장 풀가동…2분기 반도체 우려 해소" 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'삼성전자, 최근 5일 개인 762만 607주 순매수... 주가 8만 2000원(-0.24%) close (1.72%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 8,000 등락률 +0.99% 거래량 99,084 전일가 805,000 2021.04.01 09:43 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 15만 4833주 순매도... 주가 81만 3000원(+0.99%)美 ITC "SK이노, LG 배터리 특허 침해 아냐"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (1.24%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 500 등락률 +0.60% 거래량 713,625 전일가 82,900 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 이시간 주가 -0.83%.... 최근 5일 개인 144만 2087주 순매수송호성 기아 사장 "EV6로 세계적 전기차 회사 도약"외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 close (1.21%) 등의 순서였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 2,500 등락률 -0.77% 거래량 176,926 전일가 324,500 2021.04.01 09:43 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 이시간 주가 +0.31%.... 최근 5일 외국인 42만 634주 순매수[e공시 눈에 띄네]코스피-30일코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close (-2.00%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 377,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 197,945 전일가 377,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 '코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close (-0.93%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 1,000 등락률 +0.20% 거래량 145,425 전일가 498,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 카카오모빌리티 565억원 규모 유상증자카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.91%IT 등 신산업 뉴페이스 등장…다양해진 얼굴들 close (-0.80%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,543 전일가 748,000 2021.04.01 09:43 장중(20분지연) 관련기사 '코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 close (-0.27%)은 떨어졌다.

코스닥은 전날보다 0.07%(0.70포인트) 오른 856.87로 강보합 출발했다. 하지만 코스피와 달리 상승 동력은 다소 약한 추세다. 오전 9시22분 기준 오히려 개장 시점보다 소폭 하락한 955.11을 나타냈다.

코스피 시장과 달리 코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 341억원, 168억원을 순매도했다. 개인은 546억원어치를 순매수했다.

금융(3.03%), 통신서비스(1.48%), 종이·목재(1.06%) 등의 업종은 상승한 반면 유통(-1.49%), 비금속(-1.40%), 섬유·의류(-1.35%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 하락한 경우가 더 많았다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,750 전일대비 1,450 등락률 -3.70% 거래량 610,306 전일가 39,200 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.75%[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일에이치엘비 "VERISMO 주식 57억원어치 취득…지분율 10%" close 의 낙폭이 -4.34%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 2,000 등락률 -1.47% 거래량 218,824 전일가 136,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵''코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나 close (-2.35%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,900 전일대비 500 등락률 -0.95% 거래량 82,729 전일가 52,400 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'카카오게임즈, 이시간 주가 -0.94%.... 최근 5일 외국인 20만 9917주 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나 close (-1.53%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 148,900 전일대비 1,100 등락률 -0.73% 거래량 37,903 전일가 150,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵''코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나 close (-1.40%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 99,400 전일대비 500 등락률 -0.50% 거래량 30,222 전일가 99,900 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 close (-1.20%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 129,700 전일대비 400 등락률 -0.31% 거래량 51,936 전일가 130,100 2021.04.01 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close (-0.46%) 등의 순서였다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 322,000 전일대비 13,900 등락률 +4.51% 거래량 14,666 전일가 308,100 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵''코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나 close (2.50%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 164,900 전일대비 1,900 등락률 +1.17% 거래량 58,186 전일가 163,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (1.78%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 312,000 전일대비 1,000 등락률 +0.32% 거래량 3,421 전일가 311,000 2021.04.01 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 close (0.10%), 등은 올랐다.

한편 지난달 31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 나스닥 지수는 1.54% 상승한 1만3246.87에 장을 마쳤다. S&P500 지수도 0.36% 오른 3972.89을 기록했다. 반면 다우존스30산업평균지수는 3만2981.55로 전날 대비 0.26% 떨어졌다. 김유미 키움증권 이코노미스트는 "조 바이든 미국 정부의 인프라 투자 계획이 기대에 부합하는 수준으로 발표되자 분기말 리밸런싱(포트폴리오 조정) 수요를 빌미로 최근 강세를 보인 경기민감업종에서 근래 부진했던 기술주와 성장주로 자금이 이동한 것"이라고 해석했다.

