방탄소년단 "우리도 인종차별 경험…아시아계 혐오 멈춰야"

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 인종차별 반대 목소리를 냈다. 최근 미국에서 아시아계를 겨냥한 혐오 범죄가 지속적으로 발생하고 있는 상황에 대해 메시지를 전하려는 의도로 보인다.

방탄소년단은 30일 공식 트위터를 통해 'STOP ASIAN HATE'라는 해시태그와 함께 "사랑하는 가족을 잃은 분들께 위로의 말씀을 전한다"면서 "슬픔과 함께 진심으로 분노를 느낀다"고 밝혔다.

방탄소년단은 이어 "저희는 아시안이라는 이유로 차별을 당한 기억이 있다"면서 "길을 걷다 아무 이유없이 욕을 듣고 외모를 비하당하기도 했으며 심지어 아시안이 왜 영어를 하느냐는 말도 들었다"고 운을뗐다.

그러면서 방탄소년단은 "우리의 경험은 바로 지금 일어나고 있는 일에 비하면 아주 사소하다"면서 "하지만 그때 겪은 일들은 우리를 위축시켰고 자존감을 앗아가기도 했다"고 털어놨다.

방탄소년단은 또 "인종이 다르다는 이유로 증오와 폭력의 대상이 된다는 건 저희가 감히 표현할 수 없는 고통일 것"이라며 "지금 벌어지고 있는 일은 아시안으로서 우리의 정체성과 떼어서 생각할 수 없다"고 강조했다.

방탄소년단은 이어 "사실 이런 이야기들을 꺼내놓기까지, 또 저희의 목소리를 어떻게 전할지 결정하기까지 많은 고민이 있었다"라며 "그러나 결국 우리가 전달해야 할 메시지는 분명하다"고 강조했다.

마지막으로 방탄소년단은 "우리는 인종차별에 반대한다. 우리는 폭력에 반대한다"면서 "나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있다. 함께 하겠다"며 글을 마쳤다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr