전경련, 美·佛상공회의소와 집단소송제 세미나 개최

[아시아경제 우수연 기자]전국경제인연합회는 미국상공회의소, 한불상공회의소와 공동으로 '집단소송제 도입사례와 한국에의 시사점' 세미나를 오는 25일 오전 9시 서울 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터 사파이어룸에서 개최한다고 17일 밝혔다.

미국의 집단소송제 법안 작성 멤버였던 존 베이즈너 스캐든 변호사가 집단소송제 실제 운영 사례와 폐해에 대해 화상 연결을 통해 공유할 예정이며, 한국의 입법 동향과 기업 환경에의 영향에 대해서는 김시내 법무법인 율촌 변호사가 발표한다.

전문가 패널토론을 통해서 제도 도입 시 법안에 필요한 안전장치는 무엇일지, 기업의 피해 최소화 대책은 무엇인지 살펴볼 예정이다. 해롤드 킴 미국상공회의소 법률 개혁원 대표, 다비드-피에르 잘리콩 한불상공회의소 회장, 서승원 중소기업중앙회 부회장, 제임스 김 주한미상공회의소 회장 등도 토론자로 참석한다.

참가 신청은 전경련 홈페이지를 통해 가능하며 별도의 참가비는 없다.

