[e 공시 눈에 띄네] 코스피 16일

<16일 장 마감 후 공시>

▲ 티웨이항공 = 운영자금 확보 목적으로 800억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정. 유상증자 배정 대상은 사모펀드 더블유밸류업유한회사. 배정 주식 수는 3184만주, 신주 발행가액은 2512원. 신주권 교부 예정일 다음달 15일.

▲ SK디스커버리 =SK가스의 발행주식총수의 5%(보통주 46만1512주)를 공개매수 형식으로 취득.

▲네이버=신세계그룹과 2500억원 규모 지분교환을 결정.

▲ 대교 = 박수완 대표이사의 중도 사임으로 강호준 신임 대표이사 직무대행을 선임.

▲ 한전산업 =1주당 208원의 현금 결산배당을 결정.

▲ 이엔플러스 =코스모스1호조합을 대상으로 200억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정.

▲ 효성중공업 =계열사 Hyosung HICO,Ltd.에 340억원 규모의 채무보증을 결정.

▲ HDC현대산업개발 = 비욘드압량제이차주식회사에 대해 1100억원 규모의 채무보증을 결정.

▲HDC현대산업개발= 부산컨테이너터미널과 1239억원 규모의 부산항 신항 2~4단계 컨테이너부두 추가 운영설비 조달 및 장치장 건설공사의 수주 계약

▲ 효성티앤씨 =계열사인 효성 스판덱스(Quzhou)에 대한 283억9750만원 규모의 채무보증을 결정.

