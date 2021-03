외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주만에 '사자'로 돌아섰다.

14일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 8일부터까지 12일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조1203억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조9360억원을, 코스닥시장에서는 1841억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 2,000 등락률 -0.66% 거래량 631,141 전일가 303,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 포스코, 최정우 2기 출범…"미래 철강 수요 선점·ESG 경영 강화"상장사協 지배구조자문위 "최정우 포스코 회장 연임 등 주총안 찬성"POSCO, 최근 5일 외국인 163만 806주 순매수... 주가 30만 3500원(+3.41%) close )였다. 외국인은 지난 주 포스코를 3659억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 944,000 전일대비 5,000 등락률 +0.53% 거래량 255,668 전일가 939,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 LG-SK 배터리 소송 2차전 결과 다음주 나온다LG화학, 이시간 주가 +0.96%.... 최근 5일 외국인 42만 210주 순매수외국인 돌아서나…레버리지 ETF 담고 인버스 팔았다 close 을 3221억원 사들였다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 3,000 등락률 +2.19% 거래량 4,548,695 전일가 137,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 외국인 25만 7125주 순매수… 주가 3.28%반도체 ‘슈퍼사이클’ 본격화! 하락장에도 올라가는 ‘핵심 수혜 株’!!외국인 돌아서나…레버리지 ETF 담고 인버스 팔았다 close (1499억원), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 194,000 전일대비 2,000 등락률 -1.02% 거래량 178,956 전일가 196,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 '4월, 보험료 인상의 달'…車보험도 오르고 종신보험도 오른다기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (1149억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 2,466,296 전일가 82,300 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 기아, 화성시와 친환경 미래차 협력 MOU…"혁신 모빌리티 경험 제공"외국인 돌아서나…레버리지 ETF 담고 인버스 팔았다기아차, 최근 5일 개인 183만 1985주 순매도... 주가 8만 3300원(+1.22%) close (1011억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 2,500 등락률 +0.99% 거래량 296,591 전일가 252,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 “ICT 선한 영향력 전파한다” SKT, 카카오와 ‘AI·ESG·지식재산권’ 상호 협력 결의SKT, 175개 협력사에 ESG 교육 지원…동반성장센터도 개방"등기우편도 전자문서로" SKT, 공인전자문서중계 자격 획득 close (967억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 41,600 전일대비 650 등락률 +1.59% 거래량 1,514,983 전일가 40,950 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감조정장 대안으로 떠오른 은행株 close (787억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 34,950 전일대비 450 등락률 -1.27% 거래량 2,204,205 전일가 35,400 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (765억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 935,000 전일대비 4,000 등락률 +0.43% 거래량 47,055 전일가 931,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 엔씨, 개발자 연봉 1300만원 인상…'김택진 보너스' 800만원도 지급 (종합)엔씨·넷마블 '지분 동맹' 6년 만에 종료'1주 단위' 사라지나…"소수점 매매로 우량주 문턱 낮춰야" close (621억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 800 등락률 +0.98% 거래량 13,530,573 전일가 82,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 360가지色 입힌 삼성 비스포크 냉장고…재고율 '제로''사상 최대 수출' 韓식기세척기…까다로운 인도 시장 사로잡은 비결韓증시 변동성에 휘청였지만…"밸류에이션·수급 부담 덜었다" close (574억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 300 등락률 +0.41% 거래량 1,165,120 전일가 72,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.69%삼성전자우, 주가 7만 2400원.. 전일대비 0.7%삼성전자우, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.42%... close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자우를 753억원 순매도했다. 이어 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 5,000 등락률 +3.39% 거래량 1,567,260 전일가 147,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 케냐서 교육환경 개선 사회공헌 펼쳐'사상 최대 수출' 韓식기세척기…까다로운 인도 시장 사로잡은 비결LG전자, 車인포테인먼트 합작사 '알루토' 15일 출범 close 를 575억원 팔았다. 이밖에 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 16,500 등락률 +7.80% 거래량 461,596 전일가 211,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 韓증시 변동성에 휘청였지만…"밸류에이션·수급 부담 덜었다"[클릭 e종목] "네이버, 국내 4배 日인터넷 시장 공략 본격화"[클릭 e종목]하나금투 "위버스, 빅히트 실적 견인…주가 저평가" close (563억원), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 4,500 등락률 +3.75% 거래량 438,332 전일가 120,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여OCI, 작년 4Q 영업익 268억…전년比 흑자전환OCI, 中 기업에 9300억원 규모 폴리실리콘 장기공급계약 체결 close (549억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 743,000 전일대비 28,000 등락률 +3.92% 거래량 129,033 전일가 715,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 조목조목 반박한 이재용 변호인단…'합병 의혹' 재판 3가지 쟁점은?[특징주]삼바, 이틀 연속 강세…코스피 시총 5위 '탈환' 5개월만에 재개된 이재용 재판…검찰 "불법 합병" vs 삼성 "적법한 경영활동" close (460억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 2,500 등락률 +2.36% 거래량 414,138 전일가 106,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 SK바이오팜, 외국인 2만 1256주 순매수… 주가 2.4%역사 새로 쓰는 SK바이오사이언스, 조정장에도 주가 날까외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close (396억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 2,500 등락률 -0.82% 거래량 206,741 전일가 306,000 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]롯데케미칼, 구조적인 상승구간…목표주가 18%↑ [클릭 e종목]"롯데케미칼, 화학제품 가격 상승…수익성 개선 기대"[특징주]롯데케미칼, 52주 신고가 기록…4%대 강세 close (342억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 52,400 전일대비 800 등락률 +1.55% 거래량 1,395,467 전일가 51,600 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 DB하이텍, 주가 5만 1900원.. 전일대비 3.59%DB하이텍, 주가 5만 200원 (-1.95%)… 게시판 '북적'DB하이텍, 커뮤니티 활발... 주가 -1.87%. close (313억원), 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 42,600 전일대비 100 등락률 +0.24% 거래량 357,459 전일가 42,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"휠라홀딩스, 휠라 브랜드 재정비로 수익성 개선 더딜 것"[클릭 e종목]"휠라홀딩스, 실적 회복 기조…온라인 채널 강화 기대"[클릭 e종목] 높아진 눈높이 실적으로 충족시킨 휠라홀딩스 close (297억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 7,000 등락률 +1.87% 거래량 969,276 전일가 373,500 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 쿠팡으로 본 네이버 "저평가이긴 한데.."코스피, 미국 부양책 하원 통과 소식에 상승세...'2980선' 회복NAVER, 최근 5일 개인 44만 6989주 순매수... 주가 37만 원(+2.35%) close ·257억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 순매수 전환을 감안할 때 반도체와 자동차 업종에 관심을 가질 필요가 있다는 의견이다. 이재만 하나금융투자 연구원은 "3월 들어 국내 증시에서 외국인은 순매수로 전환했다"면서 "투자전략의 변수를 원·달러 환율 하락과 외국인 순매수 전환으로 본다면 원·달러 환율 수준 변화에 따른 외국인 순매수 강도 뿐만 아니라 영업이익 추정치 변화와 주가수익률을 고려할 필요가 있다"고 말했다. 이 연구원은 "만약 원·달러 환율이 1125~1150원 수준에서 하락(원화 강세)할 경우 주가수익률이 높고 영업이익 추정치가 상향 조정됐으며 외국인 순매수 강도가 상대적으로 높았던 업종 중 최근(지난해 12월부터 올해 3월)까지 순매도였던 업종이 첫 번째 관심 대상으로 반도체와 자동차를 꼽을 수 있다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr