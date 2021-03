브이티지엠피, 그룹 ‘펜타곤 콜라보’ 제품으로 일본 MZ세대 공략 나서

[아시아경제 장효원 기자] 브이티지엠피 브이티지엠피 018290 | 코스닥 증권정보 현재가 8,210 전일대비 200 등락률 -2.38% 거래량 191,010 전일가 8,410 2021.03.08 14:18 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]'리튬 관련주' 브이티지엠피 강세브이티지엠피·한국세라믹기술원, 수소연료전지 안전시스템 MOU[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close 는 글로벌 K-POP아이돌 그룹인 펜타곤과 콜라보를 통해 일본 내 MZ세대를 대상으로 자사의 화장품 사업부의 브랜드 경쟁력 강화에 나선다.

브이티지엠피의 화장품 사업부 브이티코스메틱은 일본에서 대세로 자리 잡은 그룹 펜타곤과 콜라보한 ‘시카 데일리 수딩 마스크’와 ‘시카 캡슐마스크’를 8일부터 일본 펜타곤 팝업 카페에서 판매한다고 밝혔다.

브이티코스메틱의 피부 진정 솔루션인 ‘시카 라인’은 국내외에서 이미 우수한 품질을 인정받은 제품 라인으로써 병풀 추출물과 히아루론산이 첨가되어 피부 수분 장벽 강화와 지친 피부에 진정 효과가 있다.

특히 데일리 수딩 마스크는 일본 대표 온라인 플랫폼인 큐텐재팬(Qoo10 Japan)과 라쿠텐 (Rakuten)에서 현재 일일 판매량 기준 종합 1위를 차지하는 등 일본 소비자들의 폭발적인 반응을 등에 업고 K-뷰티 확산에 기여하고 있다.

펜타곤 팝업 카페는 펜타콘과 브이티코스메틱의 콜라보 제품 외에도 일본 팬들을 위한 다양한 펜타곤 오리지널 굿즈와 식음료를 판매하게 된다 팝업 카페는 일본 동경 시부야의 인기 상업시설 오모테산도 힐즈에 위치한 ‘TOKO BOX CAF?&SPACE’에서 8일부터 오는 4월11일까지 약 한 달간 운영된다.

한편 펜타곤은 지난해 미니 10집 'WE:TH'(위드)의 타이틀곡 '데이지'가 일본 대표 음악 사이트인 라인 뮤직에서 일간 차트 3위, K-POP 차트 1위를 기록하는 등 일본에서 탄탄한 팬층을 보유하고 있다.

