LG전자, 2021년형 LG 올레드 TV 본격 출시…"18개 모델 구성"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 가 2021년형 LG 올레드 TV를 본격 출시한다고 1일 밝혔다.

2021년형 LG 올레드 TV는 ▲올레드 에보(G시리즈) ▲C시리즈 ▲B/A시리즈 ▲R/Z시리즈 등 총 6개 라인업 18개 모델로 구성됐다. LG 올레드 TV 모델은 지난해보다 6개 늘어난 18개이며 한국을 시작으로 글로벌 주요 시장에 순차 출시한다. 70인치 이상 초대형은 한국 출시모델 기준 지난해 7개에서 올해 11개로 늘었다.

LG 올레드 갤러리 TV로도 불리는 G시리즈(모델명 77/65/55G1)는 차세대 올레드 패널을 탑재한 제품으로 이달부터 모델별로 순차 출시된다. 'CES 2021 최고 TV'로 선정된 C시리즈(83/77/65/55/48C1)는 2021년형 LG 올레드 TV 중 가장 먼저 출시되며 수요가 가장 많은 65형과 55형 제품을 먼저 내놓고 이후 나머지 모델이 순차적으로 나온다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 는 올해 C시리즈에 4K 올레드 TV 중 가장 큰 83형을 추가한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 는 B시리즈(77/65/55B1)와 A시리즈(77/65/55/48A1)도 순차 출시하며 프리미엄 화질을 원하는 고객 선택의 폭을 넓히고 시점도 앞당긴다. 이 외에도 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 는 세계 최초 8K 올레드 TV인 LG 시그니처 올레드 8K와 세계 최초 롤러블 올레드 TV인 LG 시그니처 올레드 R 등을 통해 프리미엄 자발광 TV 시장을 선도해 나간다는 계획이다.

2021년형 LG 올레드 TV(R/Z/G/C시리즈)는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 의 인공지능 화질·음질 엔진 알파9 4세대 프로세서를 탑재했으며 화질을 높이는 업스케일링, 다이나믹 톤 맵핑 기술이 적용됐다. 영상에 맞춰 2채널 음원을 가상의 입체음향으로 들려주는 기능도 장점이다. 서로 다른 채널이나 애플리케이션(앱)간 볼륨을 맞추는 기능도 추가됐다.

LG 올레드 TV는 ▲샤프(Sharp): 정확한 블랙이 만드는 선명함 ▲스피디(Speedy): 빠른 응답속도와 높은 몰입감 ▲스무드(Smooth): 매끄러운 화면 표현 ▲슬림(Slim): 라이프스타일 선도 디자인 등 4S를 기반으로 영화, 게이밍, 스포츠 등 콘텐츠를 즐기기에 최적의 TV로 평가받고 있다고 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 는 설명했다.

LG TV의 SW 플랫폼 webOS도 6.0으로 업그레이드해, 취향 맞춤형 콘텐츠 추천 기능이 강화됐고, TV 사용정보나 날씨 등 생활정보도 보여준다. 인공지능 리모컨도 인체공학 디자인을 적용해 버튼 한 번만으로 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 왓챠 등 주요 앱에 접속할 수 있도록 했다. LG 씽큐, 구글 어시스턴트 등 음성인식 AI 기능도 편리하다. 셰어링 탭 기능을 이용하면 스마트폰-TV 상호간 화면공유도 할 수 있다.

2021년형 LG 올레드 TV의 국내 출하가는 65형 제품 기준으로 G시리즈가 460만원, C시리즈가 410만원, B시리즈가 380만원이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 7,500 등락률 -4.87% 거래량 2,453,529 전일가 154,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'작년 글로벌 TV 점유율 절반이 한국 브랜드…삼성 1위·LG 2위[르포]여의도 '더현대 서울'서 가전 정면승부…삼성·LG 매장 가보니 close 는 올레드 TV에 이어 ▲독자 고색재현 기술 '퀀텀닷 나노셀 컬러 테크놀로지'와 미니LED를 적용한 LG QNED 미니LED ▲LG 나노셀 TV 등 프리미엄 LCD TV도 글로벌 시장에 순차 출시할 계획이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr