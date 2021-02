[e공시 눈에 띄네]코스피-22일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 영흥 영흥 012160 | 코스피 증권정보 현재가 1,215 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,205 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 영흥, 지난해 영업손실 248.8억원..적자전환“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정영흥 "대호피앤씨 지분 41% 330억원에 양수" close = 보통주 1주당 20원 현금배당 결정

◆ 대한제분 대한제분 001130 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 148,000 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 대한제분, 지난해 영업익 226.4억원..전년比 3.6%↓대한제분, 1000억원 규모 토지 및 건물 처분 결정대한제분, 이재영 부사장 1801주 장내매수 close = 2020년 당기순이익 34% 증가

◆ 대림건설 대림건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 32,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,700 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 대림건설, 도시철도 공사 729억원 수주'북천안 물류센터' 2700억 PF 성사[자금조달]대림코퍼, 홈플러스 점포 인수용 1600억 사모채 발행 close = 729억원 규모 별내선(암사~별내) 복선전철 6공구 건설공사 수주

◆ 대림통상 대림통상 006570 | 코스피 증권정보 현재가 4,245 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,195 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 대림통상, 지난해 영업손 63.8억원…적자폭 줄여대림통상, 주가 4555원.. 전일대비 -5.6%대림통상, 도비도스 증평공장 생산 재게 close = 2020년 영업이익 158% 감소(적자전환)

◆ 영흥 영흥 012160 | 코스피 증권정보 현재가 1,215 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,205 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 영흥, 지난해 영업손실 248.8억원..적자전환“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정영흥 "대호피앤씨 지분 41% 330억원에 양수" close 2020년 영업이익당기순이익 적자전환

◆ 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 249,500 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘경영권분쟁’ 금호석화, 배당확대 안건 주총 표대결 가나(종합)금호석유, 주가 23만 7000원 (-5.01%)… 게시판 '북적'박철완 금호석유 상무 "배당 확대 주주제안 문제 없다" close 화학 = 법원, 주주명부 열람 및 등사 가처분 결정

◆ 신송홀딩스 신송홀딩스 006880 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,970 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 신송홀딩스, 지난해 영업익 51.7억원…흑자전환[e공시 눈에 띄네]코스피-8일신송산업, 130억원 규모 유상증자 결정 close = 자회사인 신송산업 2020년 매출액 130.7% 증가, 영업이익 380.8% 증가, 당기순이익 94.1% 증가

보통주 1주당 100원 현금배당 결정

자회사 신송식품 보통주 1주당 700원 현금배당 결정

◆ 상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 1,130 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,150 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 상상인증권, 증권 테마 상승세에 7.51% ↑[특징주]코스피 3000 가니 날아가는 '증권주'【시선집중】 포스트코로나를 준비하라! 지금부터 매수할 종목 大공개 close = 영업이익·당기순이익 흑자전환

◆ 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,330 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 비비안, 지난해 영업익 22.6억원..전년比 27%↓놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목비비안, 주가 4115원 (-7.74%)… 게시판 '북적' close = 당기순이익 1549.5% 감소..당기순손실 401억

◆ 광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 9,310 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,420 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다광동제약, 제약업체 테마 상승세에 5.37% ↑ close = 보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 14,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,150 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 비케이탑스, 상주폴리실리콘 고·비철 등 매입 ‘고철가격 강세로 매매차익 기대’비케이탑스, 라임자산운용 연루설 일축…"CB 거래 종결"비케이탑스, HMR '팥고당' 완제품 출시 close = 매출액 82.3% 감소, 영업이익 75.7% 증가

◆ 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 58,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 57,400 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 제동레저, 한진칼 지주 탈퇴한진칼, 주가 6만 8200원.. 전일대비 0.29%[e 공시 눈에 띄네]코스피-3일 close = 제동레저 지분 매각에 따른 지주회사의 자회사 탈퇴

◆ 경동인베스트 경동인베스트 012320 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,200 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 경동, 지난해 영업익 99.5억원…전년比 38%↑[주식자금대출] 관심 종목, 지금이 매수 기회라면? 타이밍 놓치지 말고 최대 4배 운영 가능[e공시 눈에 띄네]코스피-30일 close = 보통주 1주당 250원 현금배당 결정

◆ 삼호개발 삼호개발 010960 | 코스피 증권정보 현재가 4,665 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,740 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 삼호개발, 토목공사 263억원 수주삼호개발, 363억 규모 서부내륙고속도로 공사 수주삼호개발, 보통주 1주당 190원 현금배당 결정 close = 262억원 규모 고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제5공구) 중 토공 및 철근콘크리트공사(1공구) 수주

◆ 태평양물산 태평양물산 007980 | 코스피 증권정보 현재가 2,060 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,045 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 태평양물산, 외국인 2만 5000주 순매수… 주가 -1.84%태평양물산, 주가 1960원 (18.79%)… 게시판 '북적'최대 규모 빅딜! 장벽이 무너졌다! ‘급부상’ 관련 株 시원하게 드립니다! close = 영업이익·당기순이익 적자전환

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 27,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,200 2021.02.23 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일[클릭 e종목]"HDC현대산업개발, 양호한 주택 부문 수익성…목표가 18%↑"HDC현대산업개발, 지난해 영업이익 5857억원…전년比 6.2%↑ close = 2301억원 규모 포항 IPAK 신축공사 수주

