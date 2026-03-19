[특징주]한진칼, 호반 지분 추가확보 소식에 5%대 상승

한진칼 한진칼 close 증권정보 180640 KOSPI 현재가 126,600 전일대비 4,500 등락률 +3.69% 거래량 141,161 전일가 122,100 2026.03.19 09:24 기준 관련기사 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ [주末머니]주가오른다 좋아했는데…자사주 '꼼수' 매각 주의보 한진그룹 80주년…'트럭 1대'서 시작해 우주·AI 새 날개 단다(종합) 전 종목 시세 보기 이 19일 장 초반 5%대 상승하고 있다. 호반건설의 지분 추가 확보 소식이 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시17분께 한국거래소에서 한진칼은 전장 대비 5.90% 오른 12만9300원에 거래되고 있다.

전날 공시된 한진칼의 지난해 사업보고서에 따르면 호반건설은 지난해 말 기준 지분 18.78%를 확보해 2대 주주 지위를 유지했다. 앞서 호반건설은 2022년 한진칼 지분 17.43%를 확보해 2대 주주에 오른 바 있다.

호반건설 지분은 직전 공시된 지난해 5월 기준 18.46%와 비교해 0.32%포인트 증가했다. 최대주주인 조원태 한진그룹 회장과 호반건설의 지분율 격차는 2024년 말 기준 2.23%포인트에서 지난해 말 1.78%포인트까지 줄어들었다.

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호반건설 측은 단순 투자 목적으로 한진칼 지분을 매입했다는 입장이지만, 업계 일각에서는 향후 경영권 참여를 위한 포석이라는 해석도 나온다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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