[아시아경제 권재희 기자] 대림통상 대림통상 006570 | 코스피 증권정보 현재가 3,750 전일대비 130 등락률 +3.59% 거래량 26,491 전일가 3,620 2022.02.17 13:13 장중(20분지연) 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! [특징주]오너가 자사주 매각‥대림통상 장초반 강세 [e공시 눈에 띄네]코스피-21일 close 은 지난해 영업이익이 44억원으로 전년대비 흑자전환했다고 17일 공시했다.

같은기간 매출액은 1547억원으로 1.1% 줄었고 당기순이익은 19억9000만원으로 흑자전환했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr