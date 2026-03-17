동생·외삼촌 일가 지배 20개사 고의 누락

사익편취·공시 의무 등 대기업 규제 피해

공정거래위원회가 상호출자제한기업집단 '에이치디씨'(HDC)의 동일인(기업집단 총수) 정몽규 회장을 검찰에 고발했다. 정 회장은 동생과 외삼촌 일가가 지배하는 계열사 20곳을 최장 19년간 누락한 채 허위 자료를 제출해 온 사실이 적발됐다.

"모를 수 없는 관계" 동생·외삼촌 회사 20곳 은폐

대한축구협회장을 맡고 있는 정몽규 HDC그룹 회장. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

공정위는 정 회장 측이 누락 사실을 사전에 인지하고도 이를 시정하기는커녕 은폐하려 한 정황이 뚜렷하다고 판단해 이같은 제재를 내렸다고 17일 밝혔다. 정 회장은 2021년부터 2024년까지 기업집단 지정자료를 제출하면서 동생 일가(8개사)와 외삼촌 일가(12개사) 등 총 20개 계열사를 고의로 누락했다. 이들 회사의 자산 규모를 합치면 매년 1조 원을 상회한다.

공정위 조사 결과, 정 회장은 2006년 동일인 지정 이후 최장 19년 동안 이들 회사를 누락해 왔다. 누락된 회사 중 '인트란스해운' 등은 정 회장의 동생 일가가 소유한 곳이며, '에스제이지세종' 등은 외삼촌 일가가 지배하는 회사다. 이들은 평소 자녀 결혼식이나 골프 모임 등을 통해 정 회장과 긴밀히 교류해 온 '가까운 친족'으로, 정 회장이 이들의 회사 존재를 모를 수 없었다는 것이 공정위의 판단이다.

계열사 누락으로 인해 HDC는 사익편취 규제와 공시 의무 등 대기업집단에 적용되는 각종 규제를 피해 갔다. 외삼촌 일가가 소유한 '쿤스트할레'는 HDC 계열사와 장기간 거래 관계가 있었음에도 일체의 감시망을 벗어나 있었다.

"적발 시 제재" 보고받고도 묵인…'연결고리 끊기' 꼼수까지

이번 사건의 핵심은 정 회장의 '고의성'이다. 공정위는 HDC 지정업무 담당자와 정 회장의 비서진이 자료 준비 과정에서 이미 친족 회사들이 계열 요건에 해당한다는 사실을 인지하고 확답까지 받았던 정황을 확보했다. 당시 비서진은 누락 사실이 적발될 경우 받게 될 제재 수위까지 분석해 정 회장에게 보고했으나, 정 회장은 친족들을 직접 만나보라고 지시했을 뿐 계열사 편입 등 정상적인 조치는 취하지 않았다.

오히려 누락 사실을 숨기려 한 정황도 드러났다. 정 회장의 매제인 인트란스해운 대표는 누락 사실이 수면 위로 떠 오를 기미가 보이자, 17년 동안 맡아왔던 HDC 계열사 임원직에서 돌연 사임했다. 공정위는 이를 "누락회사와 HDC 간의 연관성을 숨기기 위한 전형적인 꼼수"로 보고 있다.

AD

음잔디 공정위 기업집단관리과장은 "존재 사실을 모를 수 없는 가까운 친족 회사를 다수 누락하고, 자진신고 기회가 있었음에도 아무런 대처를 하지 않는 등 법적 의무를 경시했다"며 "지정제도의 근간을 훼손한 행위에 대해 엄중한 책임을 물은 것"이라고 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>