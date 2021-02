안철수 "박원순 롤모델이라는 정신나간 후보"…우상호 "적어도 난 철새 아냐"

[아시아경제 강주희 기자] 안철수 국민의당 대표가 고(故) 박원순 전 서울시장의 정책을 계승하겠다는 취지의 발언을 한 우상호 더불어민주당 서울시장 예비후보를 향해 사퇴를 촉구했다. 우 후보는 "이 당 저 당 옮겨 다니는 것이 가장 나쁜 정치 행위"라며 즉각 반박에 나섰다.

안 대표는 15일 최고위원회의에서 "지금 여당이 해야 할 일은, 두 전임 시장의 성범죄로 치러지는 보궐선거에 뻔뻔하게 후보를 내려 하는 짓을 통렬하게 반성하고 범죄 피의자 시장이 롤모델이라는 정신 나간 후보를 즉각 사퇴시키는 것"이라고 목소리를 높였다.

이어 "이것마저 하지 않는다면 여당의 자격도 없고 공당의 지위도 어울리지 않는 정치 모리배 집단이라는 것을 스스로 인정하는 것과 다를 바 없다"고 강조했다.

이에 대해 우 후보는 "적어도 나는 이 당 저 당 옮겨다니는 정치 행보를 보인 적은 없다"고 맞받아쳤다.

우 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "그(안 대표)는 나를 사퇴시켜야 한다고 주장했는데, 국민들은 여기저기 왔다 갔다 하는 정치인들을 퇴출시켜야 한다는 내 주장에 더 동의할 것"이라며 이같이 말했다.

우 후보는 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'과 인터뷰에서도 "정치하면서 가장 나쁜 정치 행위가 이 당, 저 당 오가는 행위라고 생각한다"면서 "그런 걸 보통 '철새'라고 하는데, 안철수 대표 사실 당을 많이 왔다 갔다 하셨다. 당적 오가고 왔다 가는 행위는 국민들이 좋아하지 않는다"고 재차 비판했다.

한편, 앞서 우 후보는 지난 10일 페이스북에 "박원순 시장은 제게 혁신의 롤모델이었고, 민주주의와 인권을 논하던 동지였다"며 "박원순 시장의 정책을 계승하고 그의 꿈을 발전시키는 일에 앞장서겠다"고 말해 피해자에 대한 2차 가해 논란에 휩싸였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr