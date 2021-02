"높은 실내 공간 자유도·배터리 활용성, 전기車 강점 될 것"

글로벌 완성차 기업 잇달아 전기차 전용 플랫폼 개발·적용

[아시아경제 유제훈 기자] 최근 글로벌 완성차 기업들이 잇달아 전기차(BEV) 전용 플랫폼을 개발·적용하고 있는 가운데, 이에 따른 차량 실내공간 자유도 향상과 배터리 활용성이 향후 전기차의 강점이 될 것이란 분석이 나왔다.

15일 한국자동차연구원에 따르면 현대자동차그룹(E-GMP), 폭스바겐(MEB), 도요타(e-TNGA), 다임러(EVA), GM(BEV3),르노-닛산얼라이언스 (CMF-EV) 등 글로벌 주요 완성차 기업들이 전기차 전용 플랫폼을 개발 및 적용 중이다.

연구원은 기존 내연기관차와 같은 플랫폼이 적용된 초기 전기차와 달리, 이들 전용 플랫폼이 적용된 신형 전기차들은 기존과 차별화 된 설계를 통해 실내 공간 설계의 자유도를 높이고 있다고 전했다.

연구원은 "전기차는 내연차의 파워트레인 중 엔진, 변속기, 트랜스퍼 케이스, 추진 축, 연료 및 배기라인이 필요치 않아 실내 공간 설계 자유도가 증가하고 있다"면서 "파워트레인 구성요소 중 모터, 인버터, 감속기 등도 공간 제약을 가져오기는 하나 각 기능에 상응하는 내연기관 부품에 비해 소형화가 가능하며 구동 배터리는 섀시에 통합해 공간제약을 줄이는 추세"라고 설명했다.

특히 전기차는 배터리 전력을 자유롭게 활용하고 있어 자동차의 공간개념을 확장하고 있다고 연구원은 진단했다. 전기차의 구동 배터리 용량이 일반적 가정집에서 수일 간 사용하는 전력량에 해당하는 만큼, 배터리 용량 제한으로 에너지 소모가 많은 전기·전자장비 사용이 불가한 내연차와 달리 사용에 제약이 없는 상태다.

전기차 배터리로 일반 전원의 사용을 가능하게 해 주는 V2L 기술(Vehicle to Load·전기차에 저장된 전력을 외부로 공급하는 기술)을 통해 자동차가 여가·업무활동을 위한 공간 뿐 아니라 주거용으로도 활용 될 수 있다는 것이다. 실제 현대차, 테슬라 등은 최근 공개한 영상을 통해 전기차 배터리를 활용해 요리를 하거나, 캠핑을 즐기는 모습을 연출하기도 했다.

전기차의 공간 자유도는 향후 기술발전에 따라 더욱 확장될 것인 만큼 내연차 대비 분명한 우위요소가 될 수 있을 전망이다. 현재 모터, 인버터, 감속기의 소형화, 휠 허브 모터 적용 등이 현실화 되면 실내 공간 설계의 자유도가 더욱 향상될 수 있는 까닭ㅇ이다.

연구원은 "코로나19를 계기로 안전한 사적영역으로서의 자동차 공간의 가치가 주목받는 가운데 넓은 실내 공간과 배터리 전력의 외부 활용성이 전기차의 상대적 장점으로 부각될 전망"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr