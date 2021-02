안승남 시장, "반드시 법적 책임 묻겠다"‥'SBS 의혹 보도' 일축

사실 여부 확인 감사원 감사 청구

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시가 "지난달 SBS의 '구리시, 채용 관련 의혹 보도'에 대해 입장을 밝히고 감사원 감사를 청구했다.

안승남 구리시장은 4일 "SBS의 '구리시 채용 관련 의혹 보도'와 관련해 규정을 준수해 적법하고 공정한 규정 절차에 따라 인력 채용을 하고 있음에도 근거 없는 추측성 의혹 보도로 시 이미지를 크게 훼손한 만큼 사실을 규명해 바로 잡고자 감사 청구를 제안하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "SBS가 8시 뉴스를 통해 구리시 채용 정보를 어디서 제보를 받았는지 의혹만을 과대 포장해서 시청자를 현혹하는 보도에 대해 묵과할 수 없으며 만약 허위 사실이라면 반드시 법적 책임을 물을 것"이라며 강력히 대응할 뜻을 전했다.

앞서 SBS는 지난달 29일 8시 뉴스를 통해 "구리시에서 자질이 부족한 사람들을 산하기관 곳곳에 채용하고 시장 측근의 자녀 일자리까지 챙기며 음주운전을 저지른 정책보좌관을 재임용했다"는 내용을 보도한 바 있다.

한편 안 시장은 지난 1일 SBS 8 뉴스 '열혈 취재'의 시장 아들 병역 특혜 보도와 관련해서는 국방부에 감사 청구를 요청한 바 있으며, 같은 날 구리시청 공무직 노조도 SBS의 '구리시 채용 의혹 제기 등'에 대해 규탄 성명서를 내고 강력히 반발하기도 했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr