[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 11,500 등락률 -6.99% 거래량 5,396,272 전일가 164,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "모바일 사업, 판매 부진·부품 공급 차질 겹치며 전분기 대비 9% 역신장"LG전자, '언택트 특수'에 작년 영업익 첫 3조원대…매출도 사상 최대(종합2보)[컨콜]LG폰, 고용안정성·미래시너지·재무 등 종합 고려해 사업방향 모색 중… 시점 특정 어려워 close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "주주환원 계획과 관련해 앞으로도 대내외 사업의 불확실성 등을 감안하고 미래의 재무구조가 안정적으로 유지되는 선에서 주주들에게 배당을 통해 환원하도록 하겠다"고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr