GS25, 설 앞두고 편의점 대표 상품 142종 '파격 행사 구성'

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 다가오는 설 명절을 맞아 편의점 대표 상품 142종으로 구성한 '파격 행사'를 다음 달 1일부터 진행한다고 28일 밝혔다.

설 명절을 앞두고 치솟는 물가를 안정시키고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 소비 활성화를 위해 GS25가 매월 진행되는 1200여종의 정기 행사 외 각 카테고리별 대표 상품으로 구성한 행사를 추가로 마련했다.

행사 상품 142종 가운데 ▲유어스할리스콜드브루 ▲오뚜기열라면소컵 호두마루홈5500 ▲하리보해피그레이프 ▲릴리프일회용마스크6입 등 96종의 상품은 1+1 행사로 운영되고 ▲세척사과1입 ▲필리핀바나나5~6입 ▲CJ햇반 30입세트 ▲비비고왕교자 ▲초코홈런볼 등 46종의 상품은 초특가 또는 2+1 행사로 운영된다. 2월15일부터는 수제맥주 전 상품을 대상으로 4캔 1만원 행사가 진행된다.

국내에 체류 중인 외국인과 해외 여행객의 쇼핑 편의 확대를 위한 행사도 강화된다. GS25는 지난 14일부터 동참하고 있는 '코리아그랜드세일' 행사를 K-푸드 중심으로 대폭 확대하기로 했다. 코로나19로 이동이 제한돼 한국의 맛과 멋을 즐기기 어려운 외국인을 위해 떡볶이, 김, 식혜, 김치 등 K-푸드로 구성된 상품 75종을 최대 60% 할인 해주는 행사를 2월 한달 간 진행한다.

박상욱 GS25 마케팅팀 팀장은 "설 명절을 앞두고 상승하고 있는 물가를 안정시키고 코로나19로 위축된 소비 활성화를 위해 내외국인 고객을 대상으로 한 대규모 행사를 기획하게 됐다"며 "편의점을 이용하는 고객들이 부담없이 장바구니를 가득 채울 수 있는 쇼핑 환경을 조성하는데 주력할 방침"이라고 말했다.

한편 GS25와 함께 '코리아그랜드세일'에 동참 중인 헬스앤뷰티 스토어 랄라블라는 2월11일부터 17일까지 여권을 제시하는 외국인 고객을 대상으로 10만원 이상 구매 시 10% 할인, 30만원 이상 구매 시 15% 할인 행사를 진행할 계획이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr