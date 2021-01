[종합] "박원순 피소 유출, 제 불찰" 남인순 사과에…野 "책임지고 사퇴하라"

남인순 "인권위 권고사항 충실히 이행"

[아시아경제 임주형 기자] 남인순 더불어민주당 의원이 26일 "고(故) 박원순 전 서울시장의 성희롱 등에 대한 국가인권위원회 직권조사 결과를 겸허히 받아들인다"며 사과를 전한 가운데, 야권은 '사태에 대한 책임을 지고 의원직을 사퇴하라'는 취지로 촉구하고 나섰다.

남 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 "피해자에게 깊이 사과드린다"며 "인권위 권고사항이 충실히 이행되도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

앞서 인권위는 전날(25일) 박 전 시장이 피해자인 전 비서에게 한 성적 언동은 성희롱이라고 판단한다는 직권조사 결과를 발표했다.

한편 남 의원은 사건 당시 박 전 시장 측에 피소 사실을 전달했다는 의혹에 대해 "제가 서울시 젠더특보와의 전화를 통해 '무슨 불미스러운 일이 있는지 물어본 것이 상당한 혼란을 야기했다"며 "이는 어떤 변명의 여지도 없는 제 불찰이다. 피해자와 여성인권운동에 헌신해 온 단체, 성희롱·성차별에 맞서 싸워온 2030세대를 비롯한 모든 여성에게 상처를 드린 점 사과드린다"고 했다.

피해자를 '피해호소인'이라고 지칭한 것에 대해서는 "정치권이 피해자의 피해를 부정하는 듯한 오해와 불신을 낳게 했다"며 "제 짧은 생각으로 피해자가 더 큰 상처를 입게 됐다. 다시 한번 피해자에게 깊이 사과드린다"고 말했다.

그러면서 "평생 여성인권 향상을 위해 살아왔다고 생각했으나 이번 일을 통해 저 스스로가 얼마나 부족한 사람이었는지 다시 돌아봤다"며 "치열하게 성찰할 것"이라고 강조했다.

남 의원의 이같은 사과에 대해 야권에서는 '책임을 지고 사퇴하라'는 취지로 촉구하고 나섰다.

이날 김은혜 국민의힘 대변인은 논평을 내고 "국가인권위원회가 박원순 전 시장 성범죄에 대한 직권조사를 통해 인권위법상 위력에 의한 성추행·성폭력을 포함하는 성희롱이 벌어졌다고 인정했다"며 "이제 책임의 시간이 돌아왔다"고 강조했다.

그러면서 "뒤늦게나마 진실이 빛을 보게 돼 다행이라 생각한다"며 "박원순 시장 측에 피소사실을 누설한 의혹의 남인순 의원에 대해 의원직 사퇴를 요구한다"고 밝혔다.

오는 4·7 서울시장 보궐선거에 도전하는 오신환 전 국민의힘 의원 또한 이날 남 의원을 향해 "김종철(전 정의당 대표)처럼 책임지기 바란다"고 촉구했다. 앞서 김종철 전 정의당 대표는 25일 같은 당 의원을 성추행한 사건의 책임을 지고 전격 사퇴했다.

오 전 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "인권위가 박 전 시장 범죄 사실을 확인했다. 사건 발생 6개월 만의 일"이라며 "그 사이 이 사건과 관련해 많은 일들이 있었다. 형태는 각양각색이지만 본질은 같았다. 피해자를 향한 끊임없는 2차 가해"라고 비판했다.

그러면서 "남 의원의 죄는 '피해 호소인'이라는 낙인에만 있는 게 아니라, 남 의원이 자신의 보좌관 출신인 서울시 젠더특보에게 박 전 시장 피소사실을 알리면서 성추행 사건이 사망 사건으로 확대된 것"이라며 "대충 뭉개고 지나갈 시간은 지나간 것 같다. 김종철이 깨끗하게 잘못을 인정하고 자리에서 물러난 것처럼 남 의원도 자리에서 물러나기 바란다"고 강조했다.

남 의원의 사퇴를 촉구하는 야권의 목소리가 높아지는 가운데, 더불어민주당은 이날 "피해자와 서울 시민을 비롯한 국민 여러분께 심려를 끼쳤다"며 사과를 전했다.

신영대 민주당 대변인은 이날 "민주당은 인권위의 결과를 존중하며, 피해자와 서울시민을 비롯한 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 깊은 사과의 말씀을 드린다"면서 "2차 피해 없이, 피해자가 일상을 회복할 수 있도록 인권위의 권고사항을 이행하겠다"며 이같이 말했다.

그러면서 "성인지적 정당 문화를 위해 더 낮은 자세로, 더 책임감을 가지고 함께 할 것"이라며 "뼈를 깎는 쇄신의 노력으로 공당의 책임을 다하겠다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr