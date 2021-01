LG하우시스, 자동차 소재 및 산업용 필름 매각

[아시아경제 황윤주 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 4,500 등락률 +5.34% 거래량 1,622,302 전일가 84,300 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스, 현대비앤지스틸에 자동차소재·필름사업 매각LG하우시스, 'LG Z:IN 안심매트' 출시반도체 부족사태?! 제2의 반도체로 떠오른 ‘이것’! 지금 잡으세요 close 는 26일 현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 004560 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 3,800 등락률 +29.92% 거래량 519,934 전일가 12,700 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스, 현대비앤지스틸에 자동차소재·필름사업 매각현대비앤지스틸, 주가 1만 6500원 (29.92%)… 게시판 '북적'[특징주]현대비앤지스틸, 자동차소재 인수 소식에 상한가 close 과 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

향후 양 사는 매각 관련 우선 협상자로서 본격적인 협상을 진행할 예정이며, 구체적인 계약 조건과 절차, 일정 등에 대해서는 결정되는 시점에 재공시할 예정이다.

LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 4,500 등락률 +5.34% 거래량 1,622,302 전일가 84,300 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스, 현대비앤지스틸에 자동차소재·필름사업 매각LG하우시스, 'LG Z:IN 안심매트' 출시반도체 부족사태?! 제2의 반도체로 떠오른 ‘이것’! 지금 잡으세요 close 관계자는 "지난해 유례없는 긴박한 경영위기 속에서 전사적으로 사업의 근본적 경쟁력 강화와 수익성 개선을 위해 사업매각 등 다양한 전략적 옵션을 고민해 왔고 자동차소재 및 산업용필름 사업의 매각을 추진하게 됐다"며 "우선 협상자를 선택함에 있어 사업을 성장시킬 수 있는 가능성과 임직원의 고용 안정을 유지 할 수 있는 지를 최우선으로 고려해 진행해왔다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr