창립 60주년 기념식

현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 close 증권정보 004560 KOSPI 현재가 15,760 전일대비 860 등락률 +5.77% 거래량 80,114 전일가 14,900 2026.04.08 14:32 기준 관련기사 [단독]동국제강, 비상경영 체제 돌입…"1시간 일찍 출근해라" [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑ [현대웨이의 비결⑦]정의선 취임 후 그룹 시총 48조원↑…조용한 실리주의 리더십 전 종목 시세 보기 은 7일 엘리에나 호텔 서울 강남에서 창립 60주년 기념행사를 개최했다고 8일 밝혔다. 행사에는 고객사, 주요 원재료 공급사 등 협력사와 임직원 등 230여명이 참석했다.

정일선 현대비앤지스틸 대표가 7일 엘리에나 호텔 서울 강남에서 열린 현대비앤지스틸 60주년 기념행사에서 환영사를 하고 있다. 현대비앤지스틸 AD 원본보기 아이콘

창립 초기부터 현재에 이르기까지 도전의 역사와 추억을 담은 히스토리 영상을 상영, 참석자들에게 깊은 울림을 줬다. 이어 60년간 깊은 신뢰를 보여준 파트너사에 감사패를 증정해 그동안 보내준 믿음과 성원에 감사하는 마음을 전달했다.

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정일선 현대비앤지스틸 대표는 "시련의 순간에도 함께해준 파트너사 덕분에 위기를 극복하고 60년의 역사를 써 내려올 수 있었다"며 "지금까지 현대비앤지스틸에 보여준 전적인 신뢰에 진심으로 감사하며, 현대비앤지스틸은 앞으로 100년 기업을 향해 파트너사 여러분과 함께 걸어가겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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