"리브엠 신규 개통 고객 선착순 2021명에게 갤럭시핏2 증정"

KB국민은행 리브엠, 새해맞이 대고객 이벤트

경품 응모고객 선착순 2021명에게 갤럭시 핏2 스마트 밴드 증정



[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 리브엠(Liiv M)이 새해를 맞이해 신규 개통 고객 대상 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

리브엠에서 준비한 '새해 건강 선물(갤럭시핏2) 이벤트'는 대상 요금제 3종 중 하나를 택해 최초로 개통한 후 응모한 고객 2021명에게 갤럭시 핏2 스마트밴드를 선착순으로 제공한다. 대상 요금제는 리브엠 LTE 11GB+ 요금제, 나라사랑 LTE 요금제, 국민든든 LTE 요금제이다.

갤럭시 S21 출시 기념 '리브엠 개통하고 S21 패턴 풀면 최대 20만 포인트리가 팡팡!' 이벤트도 3월말까지 진행된다. 리브엠 숍 또는 국민은행 가산디지털종합금융센터 내 삼성 모바일스토어에서 최신형 갤럭시(S21, S20 fe, 노트20 등) 구매 고객 중 리브엠 개통 고객에게 KB 거래 미션에 따라 최대 20만 포인트를 제공한다. 1500대 판매 완료 시 이벤트는 조기 종료된다.

KB국민은행 관계자는 “리브엠 개통 고객에게 혜택을 드리기 위해 다양한 이벤트를 준비했다"며 "2021년 새해 가계 통신비 절감에 도움이 되고 싶다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr