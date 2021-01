[아시아경제 오현길 기자] 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 8,400 전일대비 530 등락률 +6.73% 거래량 2,136,318 전일가 7,870 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 정부 발표! 백신 위탁생산 관련 직수혜株!! 아직도 못잡으셨나요?!쎌마테라퓨틱스, 커뮤니티 활발... 주가 -14.6%.[e공시 눈에 띄네]코스피-8일 close 는 최대주주가 '메디파트너'에서 '덴트온 외 1인'으로 변경된다고 25일 공시했다.

회사측은 "기존 최대주주 담보권자의 담보실행으로 인해 지분이 매각돼 소유주식이 감소됐고, 2대 주주가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 됐다"고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr