한복 입고 취임 선서한 美 연방 하원의원(종합)

한국계 의원 역대 최대 4명 입성

미 의회 다양성 확대

펠로시 하원의장은 네번째 임기 시작

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 연방의회 117회기 개원 첫날인 3일(현지시간) 한복을 곱게 입은 의원의 등원에 미 정가와 언론의 이목이 쏠렸다.

주인공은 어머니가 한국인인 메릴린 스트릭랜드 연방 하원의원(민주ㆍ워싱턴주)이다. '순자'라는 한국 이름을 가진 한국계 흑인 혼혈인 스트릭랜드 의원은 이날 붉은 저고리와 보라색 치마를 입고 등원해 취임 선서를 했다.

스트릭랜드 의원의 한복은 단연 화제였다. 미국 의회방송인 C스팬의 하워드 모트먼 홍보책임자, 한국계 워싱턴포스트 기자인 김승민씨는 한복을 입은 스트릭랜드 의원의 모습을 트위터를 통해 공유했다.

재선에 성공한 앤디 김(민주ㆍ뉴저지) 의원도 감격을 감추지 않았다. 김 의원은 스트릭랜드 의원이 세 명의 한국 초선 의원 중 한복을 입고 등원했다는 USA 투데이 기자의 트윗에 "미국 내 한인 커뮤니티를 위한 놀라운 순간이자 큰 진전이다"라고 답했다. 김동석 미주한인유권자연대 대표는 "코끝이 찡하고 아주 진하게 가슴이 뿌듯해진다. 한복을 입은 스트릭랜드 의원의 저 선명하게 드러나는 정체성에 대해서 한인2세들이 얼마나 자랑스럽게 생각을 할까"라고 언급했다.

◆역대 최대 한국계 4명 동반 입성= 이번 의회에는 역대 가장 많은 한국계 하원의원 4명이 동반 입성했다. 스트릭랜드 의원과 김 의원이 민주당 소속으로, 공화당 소속으로 미셸 박 스틸(초선ㆍ캘리포니아주), 영 김(초선ㆍ캘리포니아주) 의원이 의정에 나선다. 세 명의 여성의원들은 한국계 첫 여성 의원이기도 하다. 한국계 연방 의원이 한 명을 넘지 못했던 과거 역사에 비하면 엄청난 변화다. 이들은 한미 관계 증진과 한인 권익 신장을 위한 든든한 버팀목이 될 것으로 기대된다.

이번 의회는 역대 가장 많은 여성, 소수인종, LGBTQ(동성애자ㆍ양성애자ㆍ성전환자 등 성 소수자) 의원도 탄생했다. 미국 공영라디오 NPR에 따르면 공화당에선 117대 의회에서 35명의 여성 하원의원이 탄생해 사상 최다를 기록했다. 25세인 공화당 매디슨 코손 하원의원(노스캐롤라이나)은 민주당의 '스타' 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원의 최연소 의원 기록을 갈아치웠다.

NPR는 "기록적인 수의 여성, 소수인종, 성 소수자 의원들은 117대 의회를 역사상 가장 다양한 의회로 만들었다"며 의회의 다양성을 높이는 데 상당한 진전이 있었다고 평가했다.

◆펠로시, 하원의장 2년 더= 하원 의장직도 또다시 여성이 맡는다. 이날 미 하원은 민주당 소속 낸시 펠로시 의원을 하원의장으로 재선출했다. 펠로시 의장은 216표를 얻어 209표를 받은 공화당의 경쟁 후보 케빈 매카시 원내대표를 근소하게 앞서 향후 2년간 하원을 이끌게 됐다.

펠로시 의장은 선출 직후 연설에서 "우리는 비상한 어려움에 처한 시기에 새로운 의회를 시작한다. 가장 시급한 우선과제는 코로나바이러스를 물리치는 것"이라며 "그리고 우리는 그것을 물리칠 것"이라고 말했다.

하원의장은 미 정부 권력 서열 3위이다. 대통령과 부통령 유고 시 대통령직을 이행하게 되는 막강한 자리다. 워싱턴포스트에 따르면 펠로시 의장은 네 번째 하원의장 임기를 역임하게 됐다. 펠로시 의장은 지난 2년간 도널드 트럼프 대통령의 앙숙으로 존재감을 과시해왔다.

한편 지난해 11ㆍ3 대선과 함께 치른 의회 선거에서 당선된 상ㆍ하원 의원들은 이날 낮 12시 소집된 의회에서 공식 임기를 시작했다. 의회는 6일 상ㆍ하원 합동회의에서 조 바이든 대통령 당선인이 승리한 대선 결과의 인증을 앞두고 있다.

