[아시아경제 이민우 기자] 한국상장회사협의회가 코스피 상장사를 대상으로 내년 정기주주총회 개최를 지원한다.

상장사협은 이 같은 '주주총회 헬프데스크' 서비스를 운영한다고 30일 밝혔다. 최근 기업지배구조관련 상법 개정, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 지속 등에 따라 결산, 내·외부 감사, 총회 개최, 사업보고서 제출 등 다양한 부분에서 실무상 어려움이 예상되기 때문에 이를 체계적으로 지원하기 위해서다.

이외에도 개정상법에 따른 정관정비 컨설팅, 의안에 대한 기관투자자의 찬반을 예측하는 주주총회 의안검토서비스, 주주총회 현장에서 실무운영에 대해 지원하는 서비스 등을 제공할 계획이다.

구체적인 내용은 상장사협 홈페이지를 통해 확인하면 된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr