“내게 맞는 대학과 학과는 어딜까?”

경남교육청, 대입 정시 지원자 맞춤형 상담

경남대입정보센터에서 29일부터 5일간 사전 신청한 200명 대상

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 29일부터 2021년 1월 5일까지 공·휴일을 제외한 5일간 경남대입정보센터에서 정시 지원자를 대상으로 ‘2021. 학생·학부모를 위한 정시모집 맞춤형 상담’을 실시한다.

상담은 사전 신청한 수험생 200명을 대상으로 오후 3시부터 오후 9시까지 진행하며, 신청자 1인당 배정된 시간은 40분이다.

경남대입정보센터는 상담에 참여하는 모든 학생에게 정시 관련 입시자료집을 배부해 진로진학 설계의 도움 자료로 활용할 수 있도록 준비하고 있다.

이번 상담은 한국대학교육협의회 대입상담프로그램과 지난해 입시 결과 환산점 등을 참고해 진행하므로, 정시 지원을 앞둔 수험생들에게 지원 대학과 학과별 합격 여부를 판단하는 데 큰 도움이 될 것으로 보인다.

경남대입정보센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역감염이 계속되는 상황임을 감안해 상담 신청자별 상담시간 지정, 상담 전·후 소독, 내담자와 상담자 거리두기, 가림막 설치, 마스크·장갑·얼굴 가림막 착용 등의 방역 대책을 실천하는 가운데 상담을 진행한다.

경남교육청 홍정희 교육과정과 장은 “이번 상담이 학생과 학부모가 지원대학의 전형 방법과 특징을 이해하고, 자신에게 맞는 대학 및 학과를 선택하는데 도움이 되길 희망한다”고 말했다.

