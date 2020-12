북한, 지난해 1인당 국민소득 141만원으로 줄어…남한의 27분의 1

통계청 28일 '2020년 북한의 주요통계지표' 발간

국민계정·무역 등 각종 경제지표 수록

[아시아경제 장세희 기자]지난해 북한의 1인당 국민총소득(GNI)은 141만원으로 남한의 27분의 1 수준인 것으로 집계됐다.

통계청이 28일 발간한 '2020년 북한의 주요통계지표'를 보면, 작년 기준 북한 인구는 2525만명으로 남한(5171만명)의 절반 수준에 그쳤다. 남북한의 인구를 합치면 7696만명이다.

북한 GNI는 35조3000억원으로 남한(1919조원)의 54분의 1 수준이었다. 북한의 1인당 국민총소득은 1년 전(143만원) 보다 줄어든 141만원을 기록했다. 10년 전(20.5배)에 비해 남북한의 소득 격차는 확대되는 추세다.

북한의 무역총액은 32억4000억달러로 남한(1만456억달러) 대비 322분의 1 수준이었다. 통계청은 "국제연합(UN)의 대북 제재 영향으로 전년도 교역액이 대폭 감소(-48.8%)에 따른 기저효과 등이 반영된 것"이라고 설명했다.

지난해 북한의 수출 규모는 28억 달러, 수입은 29억7000억달러로 각각 전년 대비 14.4%, 14.1% 증가했다.

올해 북한은 전 세계 161개 국가와 수교를 맺고 있다. 남한(191개)에 비해 30개국이 적다. 최근 가입한 국제기구는 '2013년 국제이동위성기구(IMSO)'다.

한편 통계청이 발간한 2020년 북한의 주요통계지표는 국내외 북한 관련 통계를 모아 분석한 것으로 남북 주요 통계 비교와 인구, 국민계정, 무역 등 14개 부문의 128개 지표가 수록됐다.

