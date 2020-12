네오위즈, 김승철 신임 대표 내정…공동대표 체제 전환

[아시아경제 부애리 기자] 네오위즈가 공동대표 체제로 전환하고 김승철 최고운영책임자(COO)를 신임 공동대표로 내정했다고 24일 밝혔다.

김승철 신임 대표 내정자는 2002년 네오위즈에 입사해 2008년까지 네오위즈 웹보드 사업부와 일본 자회사 게임온에서 근무했다. 김 내정자는 2012년 네오위즈에 돌아온 뒤 모바일 게임 사업 부장을 거쳐 게임 사업 본부장을 역임했다. 올해 6월부터는 COO로서 사업을 진두지휘해 왔다.

김 내정자는 대표 취임 이후에도 내부 제작·신규 지식재산권(IP) 확보 등 게임 사업 경쟁력 강화에 집중할 예정이다.

문지수 대표는 회사의 향후 중장기 성장 전략과 방향 수립을 비롯해 리스크 관리 등 경영 전반을 총괄한다.

네오위즈는 이번 공동대표 체제 구축을 통해 부문별 전문성을 강화해, 빠르게 변하는 미래를 대비하고 내실 있는 성장을 이뤄 나간다는 계획이다.

김 내정자는 2021년 3월 이사회를 거쳐 공식 대표로 선임될 예정이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr