국민의힘 "오거돈 구속영장 기각 도무지 이해 못해…영장 발부가 당연"

[아시아경제 이지은 기자] 오거돈 전 부산시장의 구속영장 기각과 관련, 국민의힘이 "도무지 이해할 수 없다"며 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 18일 논평을 통해 "법원이 가해자가 아닌 피해자의 편에서 바라봤더라면, 그리고 오 전 시장 사태에 대한 중대성과 죄질의 엄중함을 고려했더라면, 영장 발부는 당연한 수순이었다"며 이같이 밝혔다.

그는 "오 전 시장 스스로가 범죄사실을 국민 앞에 고한지 벌써 8개월이나 지났고, 또 다른 성추행 혐의와 무고 혐의까지 추가 된 마당"이라며 "증거인멸·도주 우려가 없고 수사에 성실히 응한다는 이유로 구속영장은 기각 되었으나, 오 전 시장의 죄는 결코 지워질 수도, 지워져서도 안 될 일"이라고 지적했다.

배 대변인은 "내년 4월 7일 부산 보궐선거는 오거돈 전 부산시장의 성범죄 때문에 치러진다"며 "(더불어민주당의) '후보를 내서 심판받겠다'는 궤변은, 피해자의 표현을 다시 빌자면, '역겨운' 행태"라고 비판했다.

