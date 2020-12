[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실청년회의소(회장 김태호)가 18일 어르신들의 쉼터인 경로당에 350만 원 상당의 물품을 전달해 달라며 임실군에 기탁했다.

임실청년회의소 회원들은 직접 모금한 회비와 재능기부로 경제적인 어려움이 있는 독거노인 집수리 봉사 등을 실시하고 있다.

임실청년회의소 김태호 회장은 “코로나19로 인해 모두가 어렵고 힘든 시기에 지역의 청년들이 힘을 보태 기증하게 됐다”며 “앞으로도 지역사회 발전을 위해 꾸준히 봉사하겠다”고 말했다.

심민 임실군수는 “모두가 어려울 때 큰 도움을 주신 임실군청년회의소에 감사드리며, 이번 물품기탁이 장기화되고 있는 코로나 19를 이겨내는 마중물이 되길 바란다”고 전했다.

