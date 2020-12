속보[아시아경제 임주형 기자] 충북 괴산에서 코로나19 확진 판정을 받은 50대 A씨가 입원을 대기하다 이틀 만에 숨졌다.

A는 지난 16일 코로나19 확진됐다.

A씨가 입원한 병원은 코로나19 집단감염이 발생하면서 코호트 격리 중이다.

A씨는 국립정신건강센터로 이송돼 치료를 받을 예정이었지만, 입원하기도 전에 숨졌다. 확진 판정 이틀만이다.

그는 17일부터 의식이 저하되는 등 상태가 악화한 것으로 전해졌다.

충북도는 코로나19 사망 장례 지침에 따라 장례 절차를 진행할 계획이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr