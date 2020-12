한국식품영양과학회 회장에 전남대 전우진 교수 취임

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교는 식품영양과학부 전우진 교수가 한국식품영양과학회 신임 회장으로 취임한다고 18일 밝혔다.

전 교수는 내년 1월 1일자로 제37대 한국식품영양과학회 회장으로 취임해 1년 동안 학회를 이끌게 된다.

전 교수는 기술력이 취약한 식품 분야의 중소기업 역량 강화에 기여하고 건강기능식품 연구에 필요한 시설 및 환경을 국가식품클러스터에 구체적으로 제시하는 등 공로를 인정받아 농림축산식품부 장관상, 중소벤처기업부 장관상 등을 수상한 바 있다.

한국식품영양과학회는 1971년 창립된 식품의약품안전처 산하 학회로, 정회원 1500여 명의 우리나라 식품과학 및 영양학 분야의 대표적인 학회이다.

특히 식품과 영양 분야의 국내 학회 중 유일하게 SCI저널(Journal of Medicinal Food, 영향력 지수 2.020)을 발간하고 있다.

이외에도 ‘한국식품영양과학회지’, ‘Preventive Nutrition and Food Science’(SCOPUS), ‘식품산업과 영양’을 발간하면서 국민건강증진, 식생활 개선, 식품산업 및 관련 학문 발전에 기여하고 있다.

