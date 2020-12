수도권·울산 학교 전체 등교 중지

학생 확진자 총 2275명

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 18일 전국 15개 시·도 8356개 학교가 등교를 하지 못 했다.

교육부는 이날 10시 등교를 못한 학교는 전날 8320개교에서 36개교가 증가했다고 밝혔다.

지역별로는 수도권과 울산 전체 학교, 충북 제천 소재 유치원과 초등학교 57개교, 충남 서산 소재 95개교가 원격수업으로 전환했다.

학생 신규 확진자는 이날 0시 기준 66명 늘었다. 14일부터 17일까지 학생 확진자는 모두 60명대를 넘었다. 이로써 코로나 확진 학생은 총 2275명으로 집계됐다. 교직원 확진자는 7명으로 총 426명이다.

