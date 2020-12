外人·기관 쌍끌이 매도세에 코스피·코스닥 모두 약보합 유지

2740선은 유지 중

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관 모두 순매도를 보이면서 코스피와 코스닥 모두 약보합세를 보이고 있다.

15일 오후 1시39분 기준 코스피는 전날보다 0.68% 떨어진 2743.41을 기록했다. 전날보다 0.05%(1.45포인트) 오른 2763.65로 출발했지만 장 초반부터 하락세로 전환한 뒤 약보합세를 이어가고 있다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락을 이끌었다. 외국인과 기관은 각각 2170억원, 3627억원을 순매도했다. 개인은 5444억원을 사들였다.

거의 모든 업종이 하락세다. 의약품 업종의 낙폭이 -2.30%로 가장 컸다. 이어 건설업(-1.87%), 철강·금속(-1.83%), 음식료품(-1.71%) 등의 순이었다. 의료정밀(0.79%)과 보험(0.58%)만 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 7,000 등락률 +0.88% 거래량 210,239 전일가 793,000 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신LG화학, 주가 79만 3000원.. 전일대비 -1.86% close 만 0.6% 올랐다. 나머지는 모두 하락세다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 345,500 전일대비 12,000 등락률 -3.36% 거래량 1,483,190 전일가 357,500 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도' close 의 낙폭이 -3.9%로 가장 컸다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 1,600 등락률 -2.53% 거래량 1,699,538 전일가 63,200 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹, 4개 계열사 대표이사 신규 선임…미래車 임원 대거 승진(종합)강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환기아차, 임단협 관련 파업으로 생산 중단 close (-2.3%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 797,000 전일대비 15,000 등락률 -1.85% 거래량 89,354 전일가 812,000 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜 close (-1.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 1,500 등락률 -1.28% 거래량 2,020,426 전일가 117,000 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜 close (-1.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 2,500 등락률 -1.32% 거래량 1,050,243 전일가 189,000 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹, 4개 계열사 대표이사 신규 선임…미래車 임원 대거 승진(종합)강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환현대차그룹, 이르면 내일 사장단 인사…정의선 회장 세대교체 본격화 close (-1.0%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 369,500 전일대비 4,000 등락률 -1.07% 거래량 295,960 전일가 373,500 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환카카오, 외국인 2000주 순매도… 주가 0.13%외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (-0.9%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,600 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 15,565,395 전일가 73,800 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 불티나게 팔린다! 뛰어난 효과! 아직 뜨지 않은 ‘화이자’ 관련 株!글로벌 임상 3상! 또 한번 일냈다! 단숨에 급등할 제2의 셀트리온!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-0.6%) 등의 순이었다.

코스닥도 비슷한 추세다. 같은 시간 전날보다 0.45% 떨어진 925.43을 나타냈다. 역시 전날보다 소폭(0.13%) 상승한 930.73로 개장한 뒤 하락 반전됐다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 두드러졌다. 외국인은 922억원, 기관은 820억원을 각각 팔아치웠다. 개인은 2210억원을 순매수했다.

하락한 업종이 다수였다. 유통과 운송은 각각 -2.77%, -2.32% 떨어졌다. 이어 섬유·의류(-1.33%), 음식료품·담배(-1.30%), 방송서비스(-1.29%), 디지털컨텐츠(-1.25%) 등이 뒤를 이었다. 반면 의료·정밀기기(1.29%), 반도체(1.10%), IT H/W(0.86%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 대부분이 하락세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 155,300 전일대비 5,900 등락률 -3.66% 거래량 4,120,655 전일가 161,200 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 15만 5700원 (-3.41%)… 게시판 '북적'12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환 close 의 하락폭이 -4.0%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 250,300 전일대비 8,600 등락률 -3.32% 거래량 61,453 전일가 258,900 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환'붉은사막' 성공 기대감에 펄어비스, 신고가카카오게임즈, 펄어비스 '검은사막' 북미유럽 퍼블리싱 계약만료 close (-3.4%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 228,400 전일대비 3,600 등락률 -1.55% 거래량 1,062,770 전일가 232,000 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신 close (-2.0%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,150 전일대비 800 등락률 -1.70% 거래량 724,271 전일가 46,950 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑ close (-1.8%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,800 전일대비 2,000 등락률 -2.09% 거래량 431,823 전일가 95,800 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜 close (-1.7%) 등의 순이었다. 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 77,300 전일대비 400 등락률 +0.52% 거래량 594,871 전일가 76,900 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[클릭 e종목]"KMW, 서서히 재료가 부각될 시점" close (0.7%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 217,100 전일대비 600 등락률 +0.28% 거래량 963,992 전일가 216,500 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 진단키트株 옥석 가리기에 '씨젠' 손 들어준 시장씨젠, 주가 22만 300원.. 전일대비 1.76%강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환 close (0.4%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 152,300 전일대비 300 등락률 -0.20% 거래량 135,108 전일가 152,600 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (0.1%) 등 세 종목만 올랐다.

