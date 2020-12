강보합 출발 코스피…장 초반 하락 전환

外人·기관 모두 매도세

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 모두 강보합세를 보이며 출발했지만 모두 장 초반부터 하락세로 전환했다.

15일 코스피는 전날보다 0.05%(1.45포인트) 오른 2763.65로 출발했다. 이후 오전 9시22분 기준 전장대비 0.83% 떨어진 2739.14을 기록 중이다.

투자자별로는 개인이 1133억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 411억원, 723억원을 순매도했다.

하락한 업종이 다수였다. 건설업의 낙폭이 -1.10%로 가장 컸다. 이어 비금속광물(-0.98%), 종이·목재(-0.84%), 통신업(-0.46%) 운수창고(-0.29%) 등의 순이었다. 전기전자(0.16%), 화학(0.07%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,000 전일대비 10,500 등락률 -2.94% 거래량 684,668 전일가 357,500 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 0.97% close 의 낙폭이 -2.8%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 12,000 등락률 -1.48% 거래량 35,309 전일가 812,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑ close (-1.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 1,000 등락률 -0.85% 거래량 779,354 전일가 117,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜순매수 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’의 3가지 모멘텀! 단숨에 오르네요! close (-0.8%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 62,600 전일대비 600 등락률 -0.95% 거래량 348,002 전일가 63,200 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 임단협 관련 파업으로 생산 중단현대차그룹, SW 3사 합병 추진…지배구조 개편 초읽기또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (-0.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 277,050 전일가 189,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹, 이르면 내일 사장단 인사…정의선 회장 세대교체 본격화현대차, 이시간 주가 -0.53%.... 최근 5일 개인 144만 7281주 순매수현대차그룹, SW 3사 합병 추진…지배구조 개편 초읽기 close (-0.7%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 372,500 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 95,853 전일가 373,500 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 외국인 2000주 순매도… 주가 0.13%외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (-0.6%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 549,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 63,762 전일가 549,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고[주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인 close (-0.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,700 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 5,164,583 전일가 73,800 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜정부! 원격수업 전환! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 지금 잡아야 올라갑니다 close (-0.2%), 등의 순이었다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 798,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 58,595 전일가 793,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신LG화학, 주가 79만 3000원.. 전일대비 -1.86%코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜 close 만 0.3% 올랐다.

코스닥도 강보합세로 출발했다. 전날보다 0.13%(1.19포인트) 상승하며 930.73으로 개장했다. 이후 9시22분 기준 전날 대비 0.65% 떨어진 923.51을 기록했다.

코스닥 시장에서도 개인 매수세가 두드러졌다. 개인은 226억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 89억원, 101억원을 순매도했다.

상승한 업종이 더 많았다. 통신장비(1.52%), 반도체(1.45%), 정보기기(1.22%) 등이 주로 강세였다. 반면 유통(-1.97%), 운송(-1.21%), 섬유·의류(-0.84%) 등은 내렸다.

반면 시총 상위 10위 종목은 하락한 업종이 더 많았다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 155,300 전일대비 5,900 등락률 -3.66% 거래량 2,156,367 전일가 161,200 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신셀트리온헬스케어, 외국인 12만 주 순매수… 주가 1.76%코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜 close 의 낙폭이 -3.2%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 225,700 전일대비 6,300 등락률 -2.72% 거래량 516,723 전일가 232,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜3단계 격상! 임상 발표 앞둔 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株 전부 급등! close (-1.9%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,250 전일대비 700 등락률 -1.49% 거래량 265,618 전일가 46,950 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close (-1.4%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 178,000 전일대비 1,000 등락률 +0.56% 거래량 207,907 전일가 177,000 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-14일코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (-1.1%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 256,700 전일대비 2,200 등락률 -0.85% 거래량 12,043 전일가 258,900 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 '붉은사막' 성공 기대감에 펄어비스, 신고가카카오게임즈, 펄어비스 '검은사막' 북미유럽 퍼블리싱 계약만료또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (-0.7%) 등의 순이었다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 221,100 전일대비 4,600 등락률 +2.12% 거래량 494,865 전일가 216,500 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2760선 마무리…장중 2782까지 올라 신고가 경신코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜씨젠, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.53% ↑ close (2.6%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 1,900 등락률 +2.47% 거래량 328,929 전일가 76,900 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[클릭 e종목]"KMW, 서서히 재료가 부각될 시점"개인 순매수에 코스피·코스닥지수 상승 출발 close (1.9%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 286,600 전일대비 100 등락률 +0.03% 거래량 15,244 전일가 286,500 2020.12.15 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담SK, RE100 공식 가입…"韓, 기업 재생에너지 직거래 허용"코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지 close (1.1%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr