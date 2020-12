[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

=자회사 케이씨글라스, 28억원 상당 자회사 케이씨유리자원 주식56만주 취득 결정

=울산 지웰시티자이 수분양자 중 중도금 대출 적격자 대상 1422억원 규모 채무보증 결정

=특수관계인 현대차증권으로부터 1200억원 규모 특정금전신탁(MMT) 매수

=특수관계인 현대차증권으로부터 1000억원 규모 특정금전신탁(MMT) 매수

=제1호 스푸트니크 신기술투자조합에 일반조합원으로 100억원 출자 결정

