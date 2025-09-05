[특징주]코아스, 이화전기 3사 지분 매입에 상한가

코아스 가 상한가에 입성했다.
5일 오전 9시 15분 기준 코아스는 2660원 오른(29.95%) 1만1540원에 거래되고 있다.
코아스가 최근 정리매매가 진행된 이화전기 3사( 이화전기 , 이아이디 , 이트론 )의 지분 매집에 나선다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 앞서 코아스는 이화전기 주식 약 5414만주(25% 지분)를 약 108억원에 인수했다고 공시한 바 있다. 이는 코아스가 지난 6월 말 기준 보유한 현금성 자산(150억원)의 72%에 달한다.
다만 업계에서는 실제 경영권 취득은 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 이화전기의 최대주주는 이트론으로 지분율(약 24%)이 코아스와 차이가 크지 않고, 추가 지분 매입에 쓸 자금을 조달할 여력도 마땅치 않아서다. 실제로 코아스는 공시를 통해 지분 추가 취득은 없다고 밝혔다.
