[특징주]코아스, 이화전기 3사 지분 매입에 상한가

코아스 코아스 071950 | 코스피 증권정보 현재가 11,540 전일대비 2,660 등락률 +29.95% 거래량 1,187,786 전일가 8,880 2025.09.05 09:59 기준 관련기사 [특징주]코아스, 신약개발 업체 자회사 편입 소식에 신고가코아스, 애니젠 주식 50억원어치 취득… 지분율 8.8%[특징주]코아스, 군사시설 보호구역 일부 해제 소식에 상한가 전 종목 시세 보기 close 가 상한가에 입성했다.

5일 오전 9시 15분 기준 코아스는 2660원 오른(29.95%) 1만1540원에 거래되고 있다.

코아스가 최근 정리매매가 진행된 이화전기 3사( 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 185 전일대비 28 등락률 +17.83% 거래량 10,069,282 전일가 157 2025.09.05 09:59 기준 관련기사 위종묵 이화전기 대표 "수주잔고 최대…올해 매출 700억 돌파 목표"이화전기, 84억원 규모 유도무기체계 전원공급시스템 수주…"K-방산 수혜"이화전기, 진공 주형 몰드 변압기 본격 생산…"설비투자 지속 확대" 전 종목 시세 보기 close , 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 125 전일대비 20 등락률 +19.05% 거래량 11,422,533 전일가 105 2025.09.05 09:59 기준 관련기사 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기거래소 "이아이디·이트론·이화전기 상장폐지 결정" 전 종목 시세 보기 close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 21 전일대비 3 등락률 +16.67% 거래량 45,922,259 전일가 18 2025.09.05 09:59 기준 관련기사 금융위, 회계처리 위반 '이트론'에 과징금 23.7억원거래소 "이아이디·이트론·이화전기 상장폐지 결정"이화전기·이트론·이아이디, 상장 적격성 실질심사 대상 결정 전 종목 시세 보기 close )의 지분 매집에 나선다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 앞서 코아스는 이화전기 주식 약 5414만주(25% 지분)를 약 108억원에 인수했다고 공시한 바 있다. 이는 코아스가 지난 6월 말 기준 보유한 현금성 자산(150억원)의 72%에 달한다.

다만 업계에서는 실제 경영권 취득은 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 이화전기의 최대주주는 이트론으로 지분율(약 24%)이 코아스와 차이가 크지 않고, 추가 지분 매입에 쓸 자금을 조달할 여력도 마땅치 않아서다. 실제로 코아스는 공시를 통해 지분 추가 취득은 없다고 밝혔다.





김진영 기자



